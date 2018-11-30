«Если бы у нас был нормальный президент»: мариупольцы пожаловались CNN на Порошенко

Из-за конфликта на востоке Украины Мариуполь уже несколько лет живёт в страхе перед «российской агрессией», передаёт CNN. Впрочем, к удивлению корреспондента Ника Пейтона Уолша, жители пришедшего в упадок города не стали ругать Москву, а, напротив, рассказали о хороших отношениях с россиянами и заявили, что им нужен «новый, хороший президент».

Дни стали короче, но украинским Военно-морским силам они кажутся долгими. После того, как российские корабли протаранили их (украинские корабли. — ИноТВ) и арестовали 23 моряка у Керченского пролива, затянувшаяся безобразная война Украины с её соседом вновь оказалась в центре внимания.

Эти военные корабли оказались в заточении в порту Мариуполя.

МАКСИМ НОСЕНКО, официальный представитель ВМС Украины: В свете сложившейся ситуации наше командование приказало прекратить передвижение и патрулирование. И сейчас мы приведены в боевую готовность.

Здесь опасаются, что это только начало, что Россия хочет контролировать проход и перемещение на всём Азовском море, чтобы в результате занять весь украинский берег до самого Крыма.

МАКСИМ НОСЕНКО: Российские патрульные корабли взяли под контроль гражданское судно, направляющееся в наш порт. На проверку всех документов потребуется определённое время. Более 20 кораблей, находящейся на той стороне, ждут своей очереди, чтобы продолжить свой путь в наш порт.

Украина выступает с жёсткими заявлениями. И здесь она демонстрирует боеготовность своих ударных вертолётов, истребителей и зенитных установок, при этом понимая, что больше всего ей нужна международная солидарность.

Командующий украинскими войсками рассказал нам, что именно он хочет услышать от Дональда Трампа. «Я думаю, — говорит он, — американский лидер должен сказать нашему врагу, чтобы он прекратил свою агрессию».

Жизнь почти полностью остановилась и в самом порту Мариуполя. Ещё до инцидента в Керченском проливе из-за войны сюда приходило всё меньше кораблей.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Здесь действительно очень тихо, не правда ли? Всему причиной то, что уже несколько лет экономика Мариуполя находится в упадке, ведь теперь этому городу почти всё время приходится жить под угрозой российского вторжения.

У и без того не слишком спокойного индустриального города появилось ещё больше проблем, когда из-за войны промышленность встала. У этих работников парка сейчас небольшой перерыв на обед и они пришли в крошечное кафе. Кто-то из этих людей поддерживает близкие связи с Россией, некоторые негодуют на собственного президента.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРИУПОЛЯ 1: А как вы думаете, если бы у нас был нормальный президент, женщина бы на такой работе работала?

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРИУПОЛЯ 2: У меня есть родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРИУПОЛЯ 3: У меня есть много знакомых русских, с которыми мы прекрасно общаемся, которые переживают за нас точно так же, как мы за них.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРИУПОЛЯ 2: Трамп? Я не понимаю, почему он поддерживает Порошенко.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРИУПОЛЯ 3: Нам надо другого, хорошего президента!

(голос за кадром)

…не Порошенко.

Неожиданно, имя Путина вызвало у них улыбку. Это странно, учитывая как из-за давления Москвы здесь погибли тысячи человек, а этот некогда процветающий город пришёл в упадок. И тем не менее такая реакция людей свидетельствует о том, что в некоторых местах военные тяготы разлагают основы украинского общества, а не способствуют его объединению.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 30 ноября 2018 года.