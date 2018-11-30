National Interest предостерёг США от попадания в украинский «капкан»

Украина не представляет особого интереса для Запада в плане безопасности, зато вполне может стать для него ловушкой, пишет The National Interest. В Киеве не прочь использовать американскую военную мощь, для того чтобы решить территориальный спор с Россией, уверен автор. Однако потери в случае конфликта понесут именно США. Остаётся только порадоваться, что Украина до сих пор не в НАТО — и у Америки ещё осталось поле для манёвра.

Вашингтону пора прекратить расширять НАТО за счёт принятия новых членов, которые «являются для него обузой в плане безопасности» , пишет The National Interest. «Очередной кризис» в отношениях между Москвой и Киевом, когда Россия не пропустила украинские корабли в Керченский пролив, стал новым напоминанием о том, почему Украину не следует принимать в НАТО, чтобы не ввязываться в войну за доступ к Азовскому морю, подчёркивается в статье. Киев обвинил Москву в том, что она «воспрепятствовала законному прохождению его кораблей и установила противозаконную блокаду» , в то время как россияне утверждает, что украинцы вошли в пролив незаконно и осуществляли «агрессивное маневрирование».

Один российский катер открыл огонь по украинскому судну, ранив нескольких моряков, и теперь обе стороны наращивают военный контингент в регионе, отмечается в статье: «По всей видимости, российский президент Владимир Путин не разжигает огонь национализма у себя дома. В то время как украинскому президенту Петру Порошенко предстоит переизбираться на приближающихся выборах, где он далеко не фаворит, и поэтому кризис ему может быть выгоден. Порошенко созвал срочное совещание своего кабинета, предупредил о возможном конфликте и ввёл военное положение (позволяющее отложить выборы). Рада рассматривает вопрос об объявлении состояния войны с Россией. На улицы Киева вышли демонстранты».

«Агрессивность» Москвы может быть элементом переговорной тактики или составной частью кампании по фактическому превращению Азовского моря в российские территориальные воды, полагает автор. Однако у России тоже существуют опасения в отношении безопасности, поскольку она обеспокоена тем, что новый мост через Керченский пролив может подвергнуться атаке, поясняется в статье. В частности, ещё весной обозреватель Washington Examiner Том Роган заявил, что «теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста», напоминает The National Interest. «Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации», — написал Роган, который также подчеркнул в своей статье, что «США могут и должны поддержать в этом Украину, уповая на нашу военную мощь».

И даже если президент Порошенко перед выборами постарается избежать подобного риска, то «националистические и неофашистские отряды боевиков» на Украине «вряд ли захотят проявлять сдержанность», предупреждает автор. Пока кризис удаётся сдерживать. Совет Безопасности ООН провёл заседание, однако не предпринял никаких активных действий, тем более что Россия является его постоянным членом. Порошенко обратился за поддержкой в Twitter: «Мы обращаемся к партнёрам по Будапештскому меморандуму, к странам ЕС, к участникам Нормандского формата с призывом принять скоординированные меры по защите Украины. Мы обращаемся с призывом ко всей проукраинской коалиции: мы должны сплотиться!», — цитирует The National Interest.

Список членов этой коалиции довольно длинный: в него входят Соединённые Штаты, Великобритания, большая часть Европы и Франция с Германией. Однако можно сказать с полной определённостью, что Европа ничего делать не будет, уверен автор. ЕС все-таки выступил с заявлением: «Мы рассчитываем на то, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе, и призываем всех к крайней сдержанности и к немедленной деэскалации ситуации». Однако большинство европейских стран не очень-то хотят защищать самих себя, и они уж точно не отправятся в «крестовый поход» на защиту Украины, которую они ни в коем случае не хотят принимать ни в ЕС, ни в НАТО, подчёркивается в статье.

По мнению автора, в этом списке «Америка является единственной страной, которая имеет значение». От Вашингтона ждут, что он будет выполнять всю тяжёлую работу в случае войны с участием Москвы, включая обмены ядерными ударами, ведение боевых действий в воздухе, снабжение союзников, зачистку морей, проведение наземных операций — и что потери тоже будет нести Вашингтон. «Великобритания и Франция сделают ему одолжение и придут на помощь в трудной ситуации. Польша внесёт свою лепту. А все остальные будут давать советы и надеяться на то, что русские ракеты пролетят над ними в сторону Северной Америки», — говорится в статье.

«Это должно стать для нас напоминанием о том, как нам повезло, что президент Джордж Буш-младший потерпел неудачу в своих попытках включить Украину (и Грузию) в состав НАТО. Сделай он это, и сейчас Вашингтон был бы обязан прийти на помощь Украине, если бы та прибегла к положениям статьи 5 в своих действиях против Москвы. При поддержке США Киев вёл бы себя намного воинственнее и агрессивнее по отношению к России. Порошенко наверняка вспомнил бы про свои слабые шансы на переизбрание и мог спровоцировать войну с целью возврата Крыма», — подчёркивает The National Interest. Альянсы сдерживают, но они также и «расставляют капканы», предупреждает автор: «Если начнётся война, Вашингтон втянется в неё автоматически. А шансы на её начало возрастают, когда государства начинают думать, что смогут позаимствовать вооружённые силы США для реализации собственных целей. Из-за этого они начинают действовать все более безрассудно».

«Неоднократные нападения России на Украину — это плохо и неправильно. Однако это не повод для того, чтобы Вашингтон вступал в войну», — поясняет автор. Во-первых, Киев не представляет особого интереса для Запада в плане безопасности, говорится в статье: «Украина страдала, находясь в составе Российской империи и Советского Союза, и никакого значимого эффекта на Америку и Европу это не оказывало. Сегодняшние беды и злоключения Украины вызывают чувство обеспокоенности, но они никому не угрожают. Более того, Киев, европейцев и Америку вряд ли можно назвать ни в чем не повинными жертвами. Украина — не идеал демократии. Более того, спустя годы после цветной революции в Киеве, которую поддержали Вашингтон и Брюссель (она сделала президентом катастрофически некомпетентного Виктора Ющенко), они снова с энтузиазмом начали содействовать уличному путчу против небезупречного, но законно избранного президента, который склонялся в сторону России».

Американские официальные лица в те времена без зазрения совести говорили о том, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра Украины, напоминает автор: «За этим должны были последовать экономическая переориентация Украины на Европу и её вступление в НАТО. Это не причина для начала войны со стороны Москвы. Но представим себе ситуацию в другом ракурсе: Вашингтону тоже вряд ли понравилось бы, начни Москва вмешиваться в мексиканские дела, приводить к власти симпатичных ей лидеров и подталкивать эту страну к вступлению в Варшавский пакт».

Необходимо «общее урегулирование, включающее Украину и Грузию», подчёркивается в статье. «Крым не вернётся в состав Украины, если только Москва не потерпит военное поражение. Россия вряд ли прекратит ворошить угли в донбасском костре, пока официальной целью Украины будет вступление в НАТО. Признание этих фактов может лечь в основу стратегии по формированию если не либерализма и демократии, то мира и стабильности в этой части света», — полагает The National Interest. Суть этой стратегии, по мнению автора, должна заключаться в следующем: «Союзники запирают двери НАТО и отменяют санкции, не признавая при этом официально аннексию Крыма. Россия отказывается от поддержки украинских сепаратистов и от других действий по дестабилизации обстановки, таких как создание помех украинским судам, входящим в Азовское море. Грузия и Украина культурно, экономически и политически склоняются туда, куда пожелают, но отказываются от попыток стать миной-ловушкой для Запада».

Конечно, это не принесёт никому большой радости — однако в итоге тогда всё для всех сложится благополучно, говорится в статье. Как это ни странно, противников Трампа из числа либералов и неоконсервативных ястребов объединяет политика в отношении России, отмечает автор: «И те, и другие твёрдо намерены сделать Москву своим вечным врагом, хотя никакой выгоды в этом для Америки нет. Порой возникает впечатление, что этот экстравагантный альянс хочет нанести первый ракетно-ядерный удар по Российской Федерации. Если бы Киев был членом НАТО, то поджигатели войны из обеих партий получили бы свой шанс».

Однако надо понять, что на сегодняшний день Североатлантический альянс «исчерпал себя», и пользы от него уже мало, подчёркивается в статье. «Эта организация может втянуть Америку в ненужную войну, в которой большинство европейских союзников ничего не будут делать, наблюдая за происходящим. Выбраться из такой войны намного сложнее, чем вступить в неё», — предупреждает автор. По его мнению, Вашингтону пора прекратить расширять альянс за счёт принятия новых членов, которые «являются для него обузой в плане безопасности». Вместо этого администрации Трампа лучше приступить к серьёзным переговорам «о прекращении новой холодной войны, которая идёт между Вашингтоном и Москвой», заключает The National Interest.