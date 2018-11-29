Bild: Порошенко заявил, что Украина больше не колония, и попросил помощи у Меркель

Россия хочет аннексировать ещё часть Украины, считает украинский президент Пётр Порошенко. В интервью немецкому таблоиду Bild он подчеркнул, что Владимир Путин хочет захватить всю страну целиком, однако Украина больше не колония России. В то же время Порошенко выразил надежду, что страны НАТО и, в частности, Германия направят свои военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Киев.

С точки зрения российской стороны, нынешняя политика украинского президента нацелена на улучшение его положения перед выборами. Сам Пётр Порошенко, однако, это отрицает. «Не верьте лжи, которую рассказывает Путин. Это смешно!» — подчеркнул глава Украины в интервью немецкому таблоиду Bild. По его словам, «Путин рассказывает миру сказки, и сейчас снова».

По уверениям Порошенко, украинские моряки соблюдали международное право, а Украина предъявила все доказательства того, что российские военные на них напали. «Мы должны были отреагировать после этого акта агрессии, и поэтому я приказал ввести военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защитить нашу страну, — заявил Порошенко в интервью изданию. — Так уже было в 2014 году: Путин хочет аннексировать ещё часть Украины, он действует точно так же, как тогда».

Украинский президент уверен, что лидер Кремля хочет возродить российскую империю: «Крым, Донбасс, он хочет всю страну». По версии Порошенко, Путин считает себя императором, причём его империя не может функционировать без Украины — «он рассматривает нас как колонию». Россия хотела этого ещё в начале конфликта, считает Порошенко.

Однако, по его словам, с тех пор как он занимает пост президента, «Украина больше не колония». С точки зрения Порошенко, Путин «ненавидит идею» о том, что Украина хочет стать частью ЕС и НАТО, поэтому сейчас наблюдается «возобновлённая российская агрессия», и есть указания, что Россия, возможно, планирует новое сухопутное наступление.

В Германии Порошенко видит ближайшего союзника Украины, поэтому он надеется, что «государства в НАТО сейчас готовы разместить военные корабли в Азовском море, чтобы помочь Украине и позаботиться о безопасности». По его мнению, Путин понимает только язык сплочённости западного мира. Нельзя просто мириться с «агрессивной политикой России — сначала был Крым, потом восток Украины, теперь он хочет Азовское море. Германия тоже должна спросить себя: что сделает Путин дальше, если мы его не остановим?»

Также Порошенко потребовал немедленно ввести новые санкции в отношении России, чтобы Путин освободил украинских военнослужащих и открыл морской коридор для международных судов. Он подчеркнул, что речь идёт не только об «украинских торговых судах», но и о трёх немецких кораблях, которые не могут двигаться дальше.

На вопрос немецкого журналиста, почему он не пытается поговорить с Путиным напрямую, Порошенко возразил, что сразу после инцидента в районе Азовского моря позвонил Путину и попросил немедленно провести переговоры. «Но всё точно так же, как в 2014, 2015 и 2016 году: когда войска Путина нападают на Украину, он просто перестаёт идти на контакт», — заверил Bild украинский президент.

За прошедшие годы он неоднократно предостерегал об опасности большой войны, поэтому журналист издания заинтересовался — что же изменилось на этот раз? Порошенко в ответ пояснил, что сейчас речь уже не о предостережениях, а о фактах, и снимки со спутника, а также аудиозаписи ясно это показывают. «Я не хочу войны. Чего я хочу, так это мира для нашей страны, — сказал президент Украины. — И если Путин отведёт свои войска от границы, мы сразу же снимем военное положение. Но, к сожалению, у меня мало надежды на то, что Россия прекратит агрессию».

Также Порошенко рассказал и о своих ожиданиях относительно Ангелы Меркель. «Канцлер Меркель — большой друг Украины», подчеркнул президент. В 2015 году она уже спасла Украину переговорами в Минске. «Мы надеемся, что она вместе с другими нашими союзниками ещё раз окажет нам активную поддержку», — отметил Порошенко в интервью Bild.