Rzeczpospolita: даже верховенство беззакония для Украины лучше, чем возвращение на орбиту Кремля

Последние события показали, что Украина — нестабильное и непредсказуемое государство, которое несмотря на очередные революции и попытки провести реформы, остаётся чем-то вроде федерации олигархических группировок. Однако, как пишет Rzeczpospolita, любая форма правления в Киеве, даже верховенство беззакония, лучше возвращения этой страны в российскую сферу влияния, поэтому Польше нужно сделать ставку на магнатов, которые станут для России барьером.

Судя по всему, Киев никогда не сблизится с НАТО и ЕС, и это должно склонить Польшу к переосмыслению курса восточной политики страны, поскольку вместо относительно стабильной буферной зоны Украина рискует превратиться в современный аналог Дикого поля. Как пишет Rzeczpospolita, инцидент в Керченском проливе показал, что Россия может совершенно свободно дестабилизировать ситуацию на Украине, доводя напряжённость в этой стране до точки кипения. Несмотря на то что в 2014 году Украина запустила амбициозную программу модернизации вооруженных сил, украинские военные в очередной раз позволили разоружить себя без боя, как в Крыму.

Порошенко, продолжает издание, несомненно, попытался использовать кризис в проливе во внутриполитической игре, разворачивающейся перед предстоящими выборами, однако военное положение Украине совершенно не нужно. Этот режим ни на йоту не увеличит её возможности в случае отражения атаки России, а лишь позволит Порошенко немного повысить свой рейтинг.

«Оба эти факта стали для ведущих западных стран очередным доказательством того, что Украина — нестабильное и непредсказуемое государство. К сожалению, в ней всё чаще видят болото, которое может затянуть другие страны, если они будут слишком активно заниматься её делами», — пишет автор статьи.

По его мнению, проблема заключается в ситуации самой Украины, которая, несмотря на очередные революции и попытки провести реформы, остаётся чем-то вроде федерации олигархических группировок, и не может стать государством в современном значении этого слова. В 1990-х и после 2000 года Польша надеялась на сближение Украины с евроатлантическими структурами, но сейчас стало ясно, что это пустые мечты, поэтому от этого ориентира в восточной политике Польше придётся отказаться. Украина настолько плотно опутана олигархической сетью, что сформировать там устойчивый демократический режим можно только при помощи иностранной военной оккупации, однако ничего такого не предвидится, тем более в исполнении Польши.

Как заключает автор статьи, любая форма правления в Киеве, даже верховенство беззакония, лучше возвращения этой страны в российскую сферу влияния. Поэтому Польша заинтересована в том, чтобы управляющие современным Диким полем олигархи тоже не видели плюсов в подчинении Москве.

«Именно они руководят и будут руководить Украиной, именно они определят ее судьбу, следовательно, пора сделать ставку на них. Нужно поддерживать тех магнатов, которые станут для России барьером, и подрывать позиции тех, кто остается ей верен. Этим придётся заниматься годы, если не десятилетия, однако, альтернатив у нас нет», —подводит итог автор материала.