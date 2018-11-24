Times: чтобы помнили — в Лондоне предлагают увековечить зло коммунизма

Несмотря на то, что коммунизм принёс миру не меньше зла, чем фашизм, отношению к нему в Западной Европе не в пример мягче, более того, идеи Карла Маркса снова входят в моду, пишет обозреватель The Times Тим Монтгомери. По его словам, напомнить миру о жертвах коммунистической идеологии должен специальный музей в Лондоне, — поскольку большая часть трудов Маркса была написана именно там.

Дом террора в Будапеште — «редкий пример музея, напоминающего о жертвах двух самых страшных идеологий прошедшего века», считает политический обозреватель The Times Тим Монтгомери. До того, как стать музеем, здание было местом пыток и убийств венгерского населения — сначала фашистами, затем коммунистами.

Однако, как замечает автор статьи, за пределами Центральной и Восточной Европы о жертвах и преступлениях коммунизма почти не вспоминают ни в школах, ни в университетах, ни в памятных местах. «Хотя молодые люди опознают Гитлера, как воплощение зла, многие рождённые в последние десятилетия даже не узнают Сталина и Мао, не говоря уже об их преступлениях», — отмечает журналист.

Если большинство американцев старшего возраста знают о том, что идеология Карла Маркса погубила сотни миллионов людей, 80% молодых жителей США «либо недооценивают, либо ничего не знают о масштабах гибели людей от гонений, войн и голода», — подчёркивает автор.

Парадоксальным образом, «возглавить интеллектуальную контратаку на модное возрождение коммунизма на Западе» выпало лидеру Европейской страны, долгое время находившейся «не по ту сторону железного занавеса», замечает Монтгомери. Речь идёт о премьер-министре Польши, пожертвовавшем $10 млн на помощь в создании Музея жертв коммунизма в Вашингтоне.

Объясняя своё решение, Матеуш Моравецкий обратил внимание на контраст между нравственной и правовой оценкой нацизма после 1945 года и релятивистским отношением к коммунизму после окончания холодной войны. Если нацистские преступники были казнены и не допускались к государственной службе, то многие европейские коммунисты после 1989 года остались во власти или вернулись к ней — несмотря на «кровь на их руках».

«Соблазнительные обещания» мира равных возможностей не только позволяют коммунизму избежать участи фашизма, но и делают его ещё более опасным , уверен обозреватель. По его словам, «история учит нас, что люди более терпимо относятся к серьёзным преступлениям, если обманывают себя, читая, что те необходимы для достижения цели — например равенства». При этом, по убеждению автора, «кровопролитие для коммунизма не ошибка программы. Это встроенная функция».

«Крёстный отец» коммунизма Карл Маркс выступал за «насильственное свержение» капитализма и «революционный террор». Как подчёркивает журналист, большинство своих работ Маркс написал в Лондоне. Следовательно, было бы уместным, если бы «историческая оценка» его фигуре была представлена в музее, находящемся в британской столице. И, по мнению обозревателя, заняться его строительством должна партия, которую когда-то возглавляла «воин холодной войны» Маргарет Тетчер.