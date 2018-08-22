ERR: Эстония и Латвия изучают возможности взыскать с России ущерб за «советскую оккупацию»

После совместного заседания правительств Эстонии и Латвии в Риге министры юстиции двух стран выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили намерение изучить все возможности взыскания с России компенсации за «ущерб от советской оккупации». Для этих целей планируется использовать инструменты международного права, в том числе на уровне ООН, сообщает ERR.
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс подчеркнули важность изучения возможностей по предъявлению требования о взыскания ущерба к Российской Федерации как правопреемнику СССР. Об этом говорится в заявлении двух министров, подписанном после состоявшегося 21 августа совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространённом пресс-службой Министерства юстиции Эстонии.
В подписанном по итогам заседания совместном заявлении двух правительств сообщается, что оба государства чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии.
В связи с этим министры юстиции двух стран в своём заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесённых из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза.
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил во вторник своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права. Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.
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