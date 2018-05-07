Pravý prostor: «освобождение» Праги стало началом тоталитарной советской оккупации

Освобождение Праги от нацистской оккупации в мае 1945-го фактически стало предвестником тоталитарной «советской оккупации» бывшей Чехословакии и стран Восточной Европы, пишет чешский информационный портал правого толка Pravý prostor. Всюду, куда ступал советский солдат, приходил НКВД и создавались просоветские коммунистические правительства с «иллюзией демократии» для успокоения Запада, подчёркивается в статье.

Старшее поколение чехов ещё помнит, как с 5 по 9 мая по телевизору традиционно показывали фильмы, где превозносился героизм советских солдат, пражских повстанцев и членов коммунистического сопротивления. Символом того времени была ветка сирени и танк. Однако в «коммунистических агитках», воспевавших не только «освобождение, но и вступление в лагерь мира и социализма», многое предавали забвению, пишет чешский информационный портал правого толка Pravý prostor. Когда в Прагу весной 1945-го вошли советские танки и началось отмщение «нацистским коллаборационистам», это стало предвестником «советской оккупации» и наступления коммунистического тоталитаризма, подчёркивается в статье: «8 мая — День освобождения? Скорее, в тот день один тоталитарный режим сменил другой».

При этом традиционно забывали о «настоящих освободителях Праги», которые тоже были русскими, но «неправильными», поясняет автор: «Они были бойцами Русской освободительной армии, которая воевала на стороне нацистской Германии, чтобы освободить Россию от социализма и тоталитаризма». Этой армией командовал генерал Власов, которому было присвоено звание Героя Советского Союза за успешную оборону Москвы. Но когда он попал под Волховом в немецкий плен, то понял, что потерял для Сталина всякую ценность, поскольку русские относили всех, кто побывал в плену, к числу «предателей», и на родине его ждала бы неминуемая смерть, отмечается в статье.

«Печально, что многие понимают всю чудовищность режима только тогда, когда становятся его жертвами. И такими жертвами были все русские, украинцы, казахи, армяне, грузины, которые попали в немецкий плен», — подчёркивает Pravý prostor. Про эту позицию Сталина знали чехословацкие коммунисты, которые искали убежища в Москве, в том числе и генерал Гелиодор Пика, который по поручению Лондонского правительства в изгнании формировал чехословацкий отряд в СССР и вытаскивал сограждан из ГУЛАГа. Однако коммунисты отблагодарили его петлёй на шее, говорится в статье.

Это было известно и второму президенту Чехословакии Эдварду Бенешу, который в 1943 году подписал в Москве договор о дружбе между Чехословакией и СССР и специальный протокол о послевоенном сотрудничестве, а затем и договор от 8-го мая 1944 года о сотрудничестве чехословацких и советских органов на территориях, которые будут освобождены. Вероятно, неслучайно за всем этим в апреле 1945 года последовала Кошицкая правительственная программа, подготовленная коммунистами, которая «исключала правые партии из политической конкуренции в освобождённой Чехословакии, навязывала коллективную вину немцев и венгров и послужила основой для послевоенных конфискаций и национализации», подчёркивает автор: «Всё это совершалось с согласия доктора Бенеша. Таким образом, основа для нашего вассального подчинения Москве была заложена ещё за два года до окончания войны. А ведь в то время никто не знал, когда она закончится и чем». Тем не менее Бенеш слушал «не членов законного лондонского правительства в изгнании, а московских коммунистов», принимая решение о том, что после войны Чехословакия будет ориентироваться на СССР. А правительство в Лондоне он просто поставил перед фактом — как и Уинстона Черчилля, премьер-министра страны, которая «дала правительству Чехословакии убежище и оказала ему всяческую поддержку», пишет Pravý prostor.

Именно поэтому, по мнению автора, американская армия и не смогла дойти до Праги, хотя этого требовали и генерал Паттон, и Уинстон Черчилль: «Важно было не просто освободить Прагу, а освободить её «политически правильными» силами. Но в результате это привело к новым жертвам». Тогда Чехию «освободил СССР», но вопреки «умилительным картинкам коммунистической пропаганды», это принесло кражи и изнасилования, подчёркивается в статье: «Наших людей угоняли в советские лагеря (7 422 человек), где погиб и чехословацкий генерал Войцеховский. Он был царским офицером, который эмигрировал после большевистского путча и проигранной Гражданской войны в Чехословакию, где во время оккупации нацистской Германией участвовал в сопротивлении»

Так же русские вели себя в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, а отчасти и в Австрии, Литве, Латвии, Эстонии, причём странам Прибалтики «особенно не повезло», говорится в статье: «Они пережили советскую оккупацию дважды — сначала в 1940 году, а потом в 1944-м». При этом всюду, куда ступал советский солдат, приходил НКВД и создавались просоветские, то есть коммунистические правительства. И хотя кое-где сохранялась «иллюзия демократии», как это было в Чехословакии, но на деле это была лишь иллюзия, создаваемая для успокоения западных союзников, отмечает Pravý prostor: «Советский Союз пришёл не освобождать нас, а оккупировать. Оккупация началась с концом Протектората, когда в Чехословакии осталось несколько тысяч советских инструкторов и сотрудников НКВД. 1968 год только закрепил это положение».

Тем не менее, проходя мимо памятника освобождавшим Прагу красноармейцам, стоит возложить к нему цветы, потому что эти люди «на самом деле воевали против оккупантов», уверен автор: «Они воевали не за коммунизм, не за Сталина, а за свою Родину. И были такими же жертвами коммунизма, как и граждане Чехословакии».