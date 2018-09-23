DT: несмотря на конец холодной войны, у России остались «полезные идиоты» среди левых

Пример бывшего лидера лейбористов Майкла Фута, делившегося с КГБ разнообразными британскими секретами, говорит о том, что левые в Великобритании на протяжении долгого времени играли роль «полезных идиотов» Москвы, пишет для The Daily Telegraph Чарльз Мур. По мнению журналиста, несмотря на развал СССР, лейбористы не изменили своим традициям и в лице своего лидера Джереми Корбина показали себя «верными сторонниками» России, в частности в контексте инцидента в Солсбери.

В новой захватывающей книге Бена Макинтайра «Шпион и предатель» рассказывается история важнейшего британского двойного агента времён холодной войны Олега Гордиевского. Гордиевский, работавший в КГБ, был завербован МИ-6 в 1974 году. С 1982 года он работал в лондонской резидентуре КГБ; в 1985 году попал под подозрение и отозван в Москву, однако вывезен агентами МИ-6 из страны, пишет для The Daily Telegraph Чарльз Мур.

Эта история совсем не нова. И в самом деле, об этом на страницах своей книги «Следующая остановка — расстрел», опубликованной в 1995 году, поведал сам Гордиевский. Однако иногда люди не хотят слушать подобные рассказы. «В 1995 году, мы на Западе упивались Новым Мировым Порядком, который мы создали после падения советского коммунизма в 1989-1991 годах. Жизнь стала лёгкой. И мы не хотели читать о тех временах, когда было тяжело», — вспоминает журналист.

В 2018 году, однако, сложилась абсолютно другая ситуация. «Это эра Нового Мирового Беспорядка, и бывший агент КГБ Владимир Путин — это мастер хаоса», — считает автор. Его последователи, по его мнению, продолжили его дело: их покушение на Скрипалей в Солсбери — это лишь наиболее явный пример их деятельности. Более того, есть причина полагать, что они «хотели убить и Гордиевского». «Спустя тридцать три года, его по-прежнему надо защищать», — уверен Мур.

Ещё одним важным фактором нынешней эпохи является то, что Лейбористская партия играет роль «верного сторонника сил, противостоящих Великобритании и США, в частности России Путина». У главы этой партии Джереми Корбина есть хорошие шансы стать следующим британским премьером. «И мы, разумеется, хотим знать, что он думает о людях, которые пытались убить наших друзей на нашей земле. Однако на данный момент он до сих пор отказывается связывать отравление Скрипалей с теми, кто в этом повинен», — отмечает автор.

Однако об истории Гордиевского узнало не так много людей в том числе и по причине юридических затруднений. The Sunday Times, которая публиковала его книгу по частям, была вынуждена возместить причинённый ущерб бывшему лидеру лейбористов Майклу Футу. Дело в том, что Гордиевский писал, что с конца 40-х до 1968 года Фут передавал КГБ информацию в обмен на материальное вознаграждение.

Учитывая, что Гордиевский черпал свою информацию из секретных источников, он не мог предоставить публике никаких доказательств. The Sunday Times поверила его словам, однако газете пришлось возместить Футу ущерб.

Работая над биографией Маргарет Тэтчер, Мур встречался в том числе и с Гордиевским. Тэтчер считала Гордиевского, которого знала под псевдонимом «мистер Коллинз», невероятно важной фигурой, так как он сообщал Лондону политические и оперативные сведения с самого верха о намерениях Москвы.

Тэтчер считала, что благодаря Гордиевскому Великобритания начала лучше понимать опасения Советского Союза по поводу ядерного оружия в начале 80-х. Когда Тэтчер впервые встретилась с Горбачёвым в 1984 году, она уже использовала полученную от него информацию.

«Я нашёл в Гордиевском умного и прилежного очевидца. Меня поразил его рассказ о Майкле Футе, хотя он, строго говоря, не имел отношения к моей книге, потому что британское «глубинное государство» (так же известное как депутат Роберт Армстронг) решило не рассказывать Тэтчер о прошлом Фута, так таким образом шпионаж мог оказаться замешан в партийной политике. Тактика Армстронга оправдалась: за два года до бегства Гордиевского, Тэтчер разгромила Фута на выборах 1983 года. Тэтчер считала Фута благородным человеком, и, будучи премьером, она так никогда и не узнала о фактах, которые могли заставить её изменить точку зрения», — вспоминает Мур.

На протяжении многих лет после окончания войны, Фут был редактором, а затем директором журнала левого толка Tribune. Агенты КГБ не раз приглашали его на обед в один лондонский ресторан, где он делился с ними информацией о политике, рассказывал о лейбористах, сочувствующих Советском Союзу и так далее. Затем они засовывали ему в карман значительную сумму денег, которую он затем, по всей видимости, передавал на нужды журнала.

Получение советских денег было, по мнению журналиста, «классической ловушкой». В результате в КГБ начали считать Фута «агентом влияния». Это означало, что он не был штатным предателем, но продемонстрировал готовность использовать своё положение для помощи Советам. Фут занимался этим около 20 лет, прекратив снабжать Москву сведениями только после «советского вторжения в Чехословакию».

Он был, согласно известному выражению Ленина, «полезным идиотом». Если бы о его поведении стало известно, на его политической карьере был бы поставлен крест. К счастью, в 1983 году, избиратели, не зная об этих деталях биографии Фута, сделали выбор не в его пользу. «Если бы всё пошло по-другому, то Гордиевский рисковал бы своей жизнью только затем, чтобы оказаться на службе у премьер-министра, питающего слабость к противоположной стороне», — отмечает Мур.

Фут проявил необычайное тщеславие, если думал, что он мог, не замаравшись вести дела с «враждебной, тоталитарной державой». Он, по мнению Мура, олицетворял пример весьма частого в середине XX века феномена: он не поддерживал борьбу Великобритании против её врагов и выступал только против фашисткой диктатуры. Когда он впервые взял «золото Москвы», его конечным работодателем был Иосиф Сталин, «равный Гитлеру в плане массовых убийств», считает журналист.

«Всё это — не просто старая история. Значительное и действительно растущее число левых элементов в Великобритании черпает внутреннюю энергию, поддерживая врагов Запада. И Корбин определённо этим гордится. Люди, подобные ему, проиграли холодную войну, однако, как любят говорить марксисты: «Борьба продолжается», — подводит итог Чарльз Мур.