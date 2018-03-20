Telegraph: Корбин призвал передать Москве образцы из Солсбери

Глава британской Лейбористской партии Джереми Корбин выступил с предложением передать найденные в Солсбери образцы нервно-паралитического вещества российской стороне. По мнению политика, в результате можно будет установить, имеет ли Москва отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В интервью радиостанции BBC Radio 4 британский политик Джереми Корбин вновь выступил с требованием передать найденные в Солсбери образцы «Новичка» российским властям. В результате, на его взгляд, Москва сможет недвусмысленно ответить на вопрос, причастна ли она к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передаёт The Daily Telegraph.

По словам издания, лидер Лейбористской партии снова отказался напрямую обвинять Россию в преступлении. Он признал, что доказательства указывают на её «причастность», но посоветовал не спешить с выводами.

«Всё указывает на причастность России к этому. И очевидно, что изначально производство этого материала российским государством осуществлялось», — заявил политик.

«Но необходимо получить предельно ясный ответ на вопрос, откуда взялось это нервно-паралитическое вещество? Я попросил передать русским его образцы, чтобы они так или иначе смогли дать категоричный ответ», — добавил он.

Корбин также дал понять, что в случае прихода к власти он намерен сотрудничать с российским президентом. «Буду ли я вести дела с Путиным? Разумеется», — пообещал он, подчеркнув, что это не помешает ему критиковать Кремль за отношение к правам человека в России или выражать несогласие по другим вопросам.