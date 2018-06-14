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Daily Mail: лейбористы не исключают возвращения к формату G8 с участием России

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В настоящее время самая серьёзная угроза для «Большой семёрки» исходит не от России, а от Дональда Трампа и введённых им пошлин, — об этом, как сообщает Daily Mail, заявил пресс-секретарь лидера лейбористов Джереми Корбина. Он также не исключил, что Москва может вновь присоединиться к этому клубу мировых лидеров.
Daily Mail: лейбористы не исключают возвращения к формату G8 с участием России
Reuters
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин не исключает того, что Россия вновь может присоединиться к «Большой семёрке», сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря главы лейбористов.
 
Как указывается в статье, Москву выгнали из этого клуба стран после того, как в 2014 году она «вторглась» в Крым.
 
Пресс-секретарь лидера лейбористов также отметил, что самая серьёзная угроза для G7 в настоящее время исходит не от России, а от Дональда Трампа и введённых им пошлин на сталь.
 
«Реальная проблема, с которой сейчас столкнулась «Большая семёрка», состоит в торговых пошлинах и в том, что США вводят новые пошлины», — заявил он.
 
По словам пресс-секретаря Корбина, всё это представляет собой угрозу для мировой торговли.
 
«G7 — это альянс, собрание могущественных государств, и Джереми поддерживает диалог с Россией по многим конфликтным темам. Однако на самом деле прямо сейчас это не является приоритетом. Сейчас приоритет для G7 заключается в том, чтобы справиться с угрозой со стороны нового режима пошлин, который был введён президентом Трампом», — отметил он.
 
Президент США Дональд Трамп, как напоминает Daily Mail, шокировал недавно весь мир, призвав в преддверии саммита «Большой семёрки» в Канаде вернуть Россию в этот клуб мировых лидеров.
 
«Почему мы проводим эту встречу без участия России? Россия должна быть на этой встрече, она должна в ней участвовать», — заявил тогда Трамп.
 
Между тем премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала призывы в возвращению Москвы к формату «Большой восьмёрки». Она также отметила, что Владимиру Путину нужно коренным образом изменить свой режим.
 
«Я всегда заявляла, что нам следует общаться с Россией, но моя позиция — «общайся, но будь настороже». Нам стоит напоминать себе, почему «Большая восьмёрка» стала «Большой семёркой», произошло это из-за того, что Россия незаконно аннексировала Крым», — заявила она недавно.
 
Отношения между Западом и Россией резко ухудшились в последние годы, пишет Daily Mail. Некоторые комментаторы даже начали называть происходящее новой холодной войной.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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