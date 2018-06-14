Daily Mail: лейбористы не исключают возвращения к формату G8 с участием России

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин не исключает того, что Россия вновь может присоединиться к «Большой семёрке», сообщает Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря главы лейбористов.

Как указывается в статье, Москву выгнали из этого клуба стран после того, как в 2014 году она «вторглась» в Крым.

Пресс-секретарь лидера лейбористов также отметил, что самая серьёзная угроза для G7 в настоящее время исходит не от России, а от Дональда Трампа и введённых им пошлин на сталь.

«Реальная проблема, с которой сейчас столкнулась «Большая семёрка», состоит в торговых пошлинах и в том, что США вводят новые пошлины», — заявил он.

По словам пресс-секретаря Корбина, всё это представляет собой угрозу для мировой торговли.

«G7 — это альянс, собрание могущественных государств, и Джереми поддерживает диалог с Россией по многим конфликтным темам. Однако на самом деле прямо сейчас это не является приоритетом. Сейчас приоритет для G7 заключается в том, чтобы справиться с угрозой со стороны нового режима пошлин, который был введён президентом Трампом», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп, как напоминает Daily Mail, шокировал недавно весь мир, призвав в преддверии саммита «Большой семёрки» в Канаде вернуть Россию в этот клуб мировых лидеров.

«Почему мы проводим эту встречу без участия России? Россия должна быть на этой встрече, она должна в ней участвовать», — заявил тогда Трамп.

Между тем премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала призывы в возвращению Москвы к формату «Большой восьмёрки». Она также отметила, что Владимиру Путину нужно коренным образом изменить свой режим.

«Я всегда заявляла, что нам следует общаться с Россией, но моя позиция — «общайся, но будь настороже». Нам стоит напоминать себе, почему «Большая восьмёрка» стала «Большой семёркой», произошло это из-за того, что Россия незаконно аннексировала Крым», — заявила она недавно.

Отношения между Западом и Россией резко ухудшились в последние годы, пишет Daily Mail. Некоторые комментаторы даже начали называть происходящее новой холодной войной.