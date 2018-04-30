Sky News: отставка главы МВД Великобритании стала ударом для Терезы Мэй

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала вокруг миграционной политики ведомства, сообщает Sky News. Отмечается, что отставка Радд стала серьёзным ударом для премьер-министра страны Терезы Мэй.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала вокруг миграционной политики ведомства, сообщает Sky News.



Отмечается, что давление и требования оставить должность в адрес Радд поступали в связи со скандалом вокруг «поколения Windrush». А именно выходцев из стран Содружества, которые приехали в Великобританию после Второй мировой войны, и были ошибочно депортированы.



В письме, адресованном премьер-министру страны Терезе Мэй, Радд отметила, что «невольно ввела в заблуждение» комитет парламентариев.



«Я согласна, что должна была знать, и мне жаль, что я оказалась настолько не осведомлена», — цитирует телеканал отрывок из письма.



В свою очередь, Тереза Мэй заявила, что Радд ответила на вопросы комитета и депутатов в палате общин «добросовестно», и уточнила, что ей очень жаль, что Радд оставила пост.



Отмечается, что отставка Радд — серьёзный удар для премьер-министра, которая ещё в пятницу говорила о «полном доверии» бывшей главе МВД.



Sky News сообщает, что Радд отрицала наличие целевых показателей на депортацию иммигрантов, однако появившийся в 2015 году отчёт противоречил её словам. Позже, выступая перед членами парламента, Радд призналась в существовании целевых показателей, однако заявила, что лично ей об их наличии было неизвестно.



При этом некоторые назвали отставку Радд «неминуемой», и сочли, что она должна была произойти «намного раньше».



«Я так понимаю, что речь о том, что было или не было сказано парламенту, а не о том, чтобы в целом рассмотреть «Windrush». Если есть какая-то связь между серьёзными мерами, которые, конечно, не были направлены против «поколения Windrush», но которое было затронуто, то, мне кажется, у правительства могут быть дополнительные вопросы, на которые нужно ответить. И очевидно, что оппозиция попытается указать на пребывание в должности в МВД Терезы Мэй», — заявил политический редактор телеканала Фейсал Ислам.



При этом лидер оппозиции Джереми Корбин потребовал от Терезы Мэй отчитаться о том, как эта «непростительная ситуация» произошла у неё прямо на глазах.



«Нерешённые вопросы остаются, и смена министра внутренних дел должна означать изменение политики «враждебной обстановки», начатой её предшественницей, иначе это будет бессмысленно. Премьер-министр должна прийти в палату общин, чтобы объяснить, знала ли она, что Эмбер Радд на прошлой неделе ввела в заблуждение парламент и общественность о целях депортации», — приводит сайт телеканала слова Корбина.



Пресс-секретарь Либерально-демократической партии Эд Дейви заявил, что «очевидно, что в конечном итоге Эмбер Радд, по крайней мере частично, стала козлом отпущения, для того чтобы защитить премьер-министра».



Член парламента от лейбористов Дэвид Ламми, сын мигрантов «Windrush», написал в Twitter, что отставка Радд «не должна умалять того, что этот кризис был прямым результатом враждебной политической обстановки», начатой в то время, когда Мэй была министром внутренних дел.



Кроме того, он призвал Министерство внутренних дел выплатить компенсации и предоставить гражданство «поколению Windrush», передаёт Sky News.