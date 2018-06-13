Обозреватель USA Today: Россия «не пройдёт квалификацию» в G8

Несмотря на то что президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8, она, как считает обозреватель USA Today Джеймс Доббинс, «вряд ли пройдёт квалификацию по какому-либо пункту». По его мнению, у России был бы шанс вновь вступить в «Большую восьмёрку», если бы власти страны стремились к демократическому правительству и открытой экономике, чего на данный момент не наблюдается.

Лидеры крупнейших мировых держав с рыночной экономикой встречались ежегодно на саммитах с 1975 года. Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию за стол будущих переговоров. Но Россия, как считает обозреватель USA Today Джеймс Доббинс, «вряд ли пройдёт квалификацию по какому-либо пункту».

Россия — это государство с «коррумпированной капиталистической экономикой и нелиберальной демократией», которое не входит в десятку крупнейших экономик. Согласно Всемирному банку, у Китая, Индии и Бразилии ВВП больше, чем у России. Последние две страны также являются рыночными демократиями.

Решение о принятии России в G7 носило «чисто амбициозный характер». Администрация Клинтона, которая выступала за приглашение России в этот формат, надеялась, что в России, руководимой Борисом Ельциным, закрепится зарождающаяся демократия и будет возрождена экономика, основанная на принципах свободного рынка. И какое-то время Россия вселяла надежду, отмечает Доббинс. Например, в формате «Большой восьмёрки» Россия участвовала в разрешении косовского конфликта.

Но с приходом к власти Владимира Путина надежда на то, что Россия встанет на путь к демократии с рыночной экономикой, «постепенно угасала».

Даже если бы Россия «вернула захваченные в 2014 году части Украины», она не смогла бы снова стать участником G8. Если бы критериями вступления были бы сила и влияние, следующим членом «Большой восьмёрки» стал бы Китай. Если бы критериями были бы демократия и открытая экономика, то следующей была бы Индия.

Россия могла бы «пройти квалификацию», если бы власти страны стремились к демократическому правительству и открытой экономике. Однако на данный момент признаков этого стремления не наблюдается, утверждает обозреватель USA Today Джеймс Доббинс.