Euronews: «пророссийский» президент Чехии отказался от публичной речи на 50-летие «Пражской весны»

В Чехии и Словакии прошли памятные мероприятия, посвящённые 50-й годовщине «вторжения советских войск» и подавления «Пражской весны», передаёт Euronews. Однако действующий «пророссийский» президент Милош Земан отказался выступать по этому случаю, поэтому чешское телевидение транслирует речь словацкого президента, отмечает корреспондент.
Имена жертв подавления «Пражской весны» зачитывают на улицах Праги. В 50-ю годовщину вторжения советских войск в тогда ещё Чехословакию по всей стране прошли памятные церемонии.
21 августа 1968-го года силы пяти стран Варшавского договора вошли в столицу современной Чехии, положив конец либеральным реформам. Райнхарду Отто из Восточной Германии тогда было всего 16 лет. Юношей он фотографировал происходящее тех дней. Сегодня он издал целую книгу.
РАЙНХАРД ОТТО, свидетель «Пражской весны»:Мы спрашивали у советских солдат, знали ли они, что делали? Они говорили, что нет. Эта молодёжь попросту не знала, они думали, что это были какие-то военные учения. Они не знали правды, они не знали, что делали. Они сильно удивились, когда узнали, какая у них была цель на самом деле.
Неподконтрольная политика чехословацких властей Кремлю пришлась не по нраву. Вооружённое вторжение привело к гибели более 130 человек. Чехия и Словакия по-прежнему называют вторжение «оккупацией».
Но современная политическая обстановка в Европе меняется. Действующий президент Чехии называл аннексию Крыма «свершившимся фактом», а также высказывался против санкций в отношении России.
ДАНИЭЛЬ БОЖИК, корреспондент Euronews:Прошло 50 лет с того дня, когда советские танки прибыли сюда, на Вацлавскую площадь, положив конец всем реформам. Влияние Москвы снова на политической повестке дня. Пророссийский чешский президент Милош Земан отказался выступать в рамках памятных мероприятий, поэтому чешское общественное телевидение транслирует речь словацкого президента.
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