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24 канал: Украина закрыла въезд для мужчин, если они из России

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На время действия военного положения Украина не пропустит на свою территорию граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Как передаёт «Телеканал новин 24», исключением для пропуска на территорию мужчин-граждан России будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытие на похороны.
24 канал: Украина закрыла въезд для мужчин, если они из России
Reuters

На время действия военного положения Украина не пропустит на свою территорию мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом на совещании у президента Украины заявил председатель государственной пограничной службы Петр Цигикал.

«В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола», — заявил Цигикал.

Как отмечает телеканал, исключением для пропуска на территорию мужчин-граждан России будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытие на похороны.
 
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что на такой шаг государство пошло, «чтобы РФ не формировала в Украине отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить на Украине те операции, которые они планировали ещё в 2014 году».
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