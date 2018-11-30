Welt: Эрдоган надеется стать посредником между Россией и Украиной — в своих интересах

Турецкий президент Эрдоган хочет выступить посредником в обострившейся ситуации между Украиной и Россией, сообщает немецкая газета Die Welt. По версии автора статьи, это предложение кажется абсурдным, потому что Турция активно сотрудничает с Россией и является в НАТО «нарушителем спокойствия». Однако у Эрдогана в черноморском регионе есть свои интересы, и ограничение российского влияния входит в их число, как и торговля с Украиной.

Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил выступить посредником в обострившейся ситуации между Россией и Украиной, сообщает немецкая газета Die Welt.

Незадолго до вылета на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айрес Эрдоган сказал журналистам, что проблема освещалась «под разными углами». В столице Аргентины турецкий лидер намерен обсудить произошедший инцидент с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

На первый взгляд, инициатива Эрдогана кажется абсурдной, пишет Die Welt. «Нарушитель спокойствия» из НАТО, заказывающий у России системы С-400 на миллиардные суммы и вместе с Путиным реализующий такие масштабные проекты в энергетике, как «Турецкий поток», теперь хочет выступить в качестве посредника. «Разве Эрдоган уже давно не встал на сторону Путина?» — удивляется автор статьи.

Однако при более подробном рассмотрении ситуация оказывается более сложной, потому что в конфликте между Россией и Украиной Турция воздерживается от однозначных заявлений, и сейчас это может стать для Эрдогана преимуществом, полагает журналист.

Турецкий президент никогда не признавал Крым российским и постоянно напоминает о ситуации с крымскими татарами — он подчеркнул это только в начале ноября, на встрече с украинским президентом Петром Порошенко в Анкаре. Позиция Турции в отношении «незаконной аннексии» не изменилась. В то же время, Анкара не примкнула к западным санкциям в отношении России.

По словам Эрдогана, Украина является для Турции «стратегическим партнёром», и в Анкаре следят за процессом проведения реформ на Украине, потому что успех страны пойдёт на пользу всему региону. Порошенко в свою очередь назвал Эрдогана «верным другом Украины».

По версии Die Welt, в том, как Эрдоган характеризует Украину, прослеживается его собственная позиция в черноморском регионе: сильная Украина — в интересах Анкары, чтобы уравновесить российское влияние. На Ближнем Востоке Эрдоган и Путин могут сотрудничать, но господствующее положение Москвы на Чёрном море после «аннексии» Крыма всё больше беспокоит турецкого президента. Более того, на конференции по безопасности, которая проходила в Стамбуле в 2016 году, Эрдоган произнёс фразу, выдающую, что он на самом деле думает о увеличившемся присутствии России в регионе, утверждает немецкая газета. Лидер Турции тогда сказал, что Чёрное море стало «практически российским морем».

Между тем, конфликт в Азовском море вызывает обеспокоенность Анкары не только по геостратегическим, но и по экономическим соображениям. До конца года Турция и Украина хотят подписать соглашение о свободной торговле, а целевой товарооборот составляет $10 млрд. На сегодняшний день Турция является вторым по значимости торговым партнёром для Украины, которой она поставляет металлы и сельскохозяйственную продукцию.

Товары доставляются по морю, в первую очередь, в портовые города на Азовском море, такие, как Мариуполь. Если Россия продолжит мешать движению судов через Керченский пролив, это создаст для Турции финансовые осложнения. В худшем случае Украине придётся использовать для приёма турецких товаров более крупные, но и более отдалённые порты на Чёрном море, такие, как Одесса или Николаев, а это существенно повысит расходы.

Интересы Турции в данной ситуации ясны, пишет Die Welt. Вопрос в том, согласятся ли Россия и Украина на возможное турецкое посредничество. Россия рассматривает обострение ситуации в Азовском море как часть конфликта с Западом, и у неё мало причин обеспечивать Турции внешнеполитическое преимущество за счёт позиции посредника.

Пётр Порошенко, в свою очередь, ценит региональное сотрудничество с Турцией, но в вопросе урегулирования нынешнего конфликта ищет помощи скорее у Запада. На Турцию у Киева есть другие планы, уверяет автор статьи. При помощи Анкары Украина хочет закрыть Босфор для российских военных кораблей, потому что Россия якобы нарушает Конвенцию Монтрё. Согласно этому договору, Турция восстановила суверенитет над проливами Босфор между Чёрным и Мраморным морями и проливом Дарданеллы, соединяющим Чёрное и Средиземное моря. Возможность проходить по этим проливам имеет существенное значение для России, не в последнюю очередь из-за её участия в Сирии, разъясняет немецкая газета.

После присоединения Крыма к России Турция подчеркнула беспристрастность договора и разрешила российским военным кораблям проход в Средиземное море. Вероятно, в этом смысле ничего не изменится, предполагает журналист Die Welt, — Эрдоган не хочет рисковать новым конфликтом с Путиным.