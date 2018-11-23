«Газопроводы и ракеты» — L’Express объяснил, как Москва укрепляет союз с Анкарой

Тесное сотрудничество России и Турции во многих областях, начиная с энергетики, заканчивая вооружениями, продолжает вызывать беспокойство европейских и американских партнёров Анкары, пишет L’Express. При этом Владимир Путин пользуется охлаждением отношений президента Эрдогана с его союзниками, чтобы предстать в роли спасителя Турции, уверяет издание.

С помощью всё более тесного сотрудничества — включающего как газопроводы, так и ракеты — Россия стремительно сближается с Турцией, пишет L’Express. По мнению издания, этот союз «вносит глубинные изменения в стратегическую карту Ближнего Востока». При этом запуск подводного участка газопровода «Турецкий поток» 19 ноября положил начало «новому этапу в этом странном сотрудничестве».

Как отмечает журнал, с помощью этого газопровода Турция сможет увеличить свои поставки российского газа, а Россия — поставлять газ в страны Южной Европы в обход препятствий со стороны Европейского союза, вынудивших Москву отказаться от другого своего проекта под названием «Южный поток», а также минуя Украину.

По мнению автора статьи, этот «газовый манёвр» является частью более масштабной операции. К ней же можно отнести строительство в Турции атомной электростанции российским концерном «Росатом», а также самый значительный «стратегический удар» Владимира Путина, добившегося от Анкары согласия на покупку российских ракетных комплексов С—400, несмотря на членство Турции в НАТО.

«В контексте охлаждения отношений Турции с Европой с одной стороны и разногласий, разделяющих Анкару и Вашингтон с другой стороны, российский лидер разыгрывает перед Эрдоганом карту спасительного судна», — замечает журнал, добавляя, что то же самое президент России пытается делать по отношению к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Сальману.

Если всё пойдёт, как планируется, Россия, «отчаянно нуждающаяся в Турции для выполнения нарисованного ей дипломатического манёвра в отношении Сирии», поставит ракетные комплексы Анкаре в октябре 2019 года. При этом Вашингтон, предупредивший турецкое руководство о «серьёзных последствиях» этого приобретения, находится «в активном поиске альтернативных решений для срыва финальной части подписания контракта», который, в случае его исполнения, может иметь серьёзные последствия для рынка вооружений в регионе: множество других стран в самом деле уже присматриваются к российским ракетным установкам.

Несмотря на членство в НАТО и других международных организациях, а также взятые на себя обязательства по отношению к Европе, Турция в последнее время всё чаще нарушает принципы международного права, замечает L’Express. По мнению издания, таким образом президент страны стремится подавить общественное мнение, «испытывая чувство, что он один способен защитить национальных дух от внутренних врагов и агрессии, предположительно исходящей из-за рубежа».

Этот авторитарный импульс и является общей «фундаментальной основой нелиберальных режимов», способствующей сближению Путина и Эрдогана, уверен автор статьи. «Несмотря на все глубокие различия между Турцией и Россией, находятся ли два лидера в процессе скрепления одного из самых циничных альянсов XXI века?» — задаётся вопросом издание, отмечая, что в подобных союзах ничего нельзя предугадать заранее.