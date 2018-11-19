Daily Sabah: Путин и Эрдоган подвели черту под самым трудным участком «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили церемонию завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает Daily Sabah. Как отметил росийский президет, прокладка самого сложного участка трубопровода, свидетельствует об эффективности взаимодействия двух стран.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили в Стамбуле церемонию, в рамках которой дали команду на сварку замыкающего стыка морского участка второй нитки газопровода, сообщает Daily Sabah.

По словам Путина, завершение укладки самого сложного участка трубопровода является свидетельством эффективности взаимодействия двух стран в решении самых сложных и амбициозных проектов. Кроме того, «Турецкий поток» как и другой русско-турецкий проект —атомная электростанция «Аккую» — станут символом развития партнёрства и залогом дружбы между народами.

«Кстати говоря, мне припоминается, мы с вами знаем, кто предложил название «Турецкий поток»... Выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество», — сказал Путин.

В свою очередь, Эрдоган положительно оценил развитие отношений России и Турции.

«В прошлом году мы увеличили объём торговли с Россией на 30% и надеемся, что он достигнет $100 млрд», — отметил турецкий лидер.

Ожидается, что строительство наземного участка второй из двух ниток трубопровода начнётся в 2019 году. А уже к концу следующего года проект будет полностью завершён, и оба газопровода будут введены в эксплуатацию. Газ по первой нитке пойдёт в Турцию, а по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Как отметил Владимир Путин, ввод «Турецкого потока» в эксплуатацию положительно отразится на экономическом развитии Турции и всего черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности.

Вместе с тем, Daily Sabah сообщает, что в данный момент в России прорабатывают несколько вариантов продолжения газопровода по европейской территории: через Болгарию и Сербию или через Грецию и Италию.