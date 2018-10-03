СТРАНА.ua: Сербия хочет получать российский газ в обход Украины

Сербия готова получать российский газ из газопровода «Турецкий поток» в обход Украины. Как пишет Страна.ua, как заявил президент страны Александр Вучич, Сербия нуждается во всё большем количестве газа и, если с Украиной возникнут проблемы, то он готов получать газ через Болгарию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что хотел бы, чтобы Сербия получала газ через «Турецкий поток». Как пишет «Страна.ua», после встречи с президентом России Владимиром Путиным Вучич сообщил, что Сербия нуждается во всё большем количестве газа и, если с Украиной возникнут проблемы, то он готов получать газ через Болгарию из «Турецкого потока».

Кроме того, по его словам, имеет место «честное и дружелюбное отношение Путина и России к сербскому народу и Сербии». Комментируя переговоры с ним, Вучич сказал, что уже достигнуты конкретные договорённости, а 45 - 50 минут встречи было уделено теме Косово и Метохии.

«Сербия не имеет ни стремления, ни желания быть частью НАТО. Сербия хочет сохранить свой военный нейтралитет. И именно поэтому мы работаем над укреплением нашей армии, чтобы мы могли противостоять любой возможной атаке и агрессии против нашей страны», — сказал Александр Вучич и сообщил о готовности России помогать стране.

Кроме того, Вучич выразил благодарность Москве за поддержку во всех международных организациях.

«Это делается благодаря президенту Путину», — добавил президент Сербии.