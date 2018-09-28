FAZ: «Северный поток — 2» для США как бельмо на глазу, но Германии он нужен

Угроза американских санкций нависла над компаниями, принимающими участие в строительстве «Северного потока — 2», потому что этот проект для США — как бельмо на глазу, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако немецкие компании заинтересованы в новом газопроводе из России, и повышенное внимание к заокеанскому сжиженному газу пока выглядит необоснованным с экономической точки зрения — а как ситуация в энергетике сложится в будущем, предугадать сложно.

«Северный поток — 2» для Америки как бельмо на глазу, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Первые участки газопровода проложены уже давно, сроки поджимают: строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено к концу 2019 года. Ежегодно по нему можно поставлять около 110 млрд кубометров российского газа, то есть вдвое больше, чем сейчас. Если всё так и будет, с учётом других газопроводов из Норвегии и Нидерландов, у Германии газа будет в избытке.

Перспективы кажутся превосходными, но есть одна проблема, и имя ей — Путин, утверждают авторы статьи. За «Северным потоком — 2» стоит российский государственный концерн «Газпром» и, соответственно, президент России. Тот факт, что Москва развивает мощности для удовлетворения потребностей Германии в газе, вызывает недовольство американского правительства. Президент Трамп на прошлой неделе сказал, что опечален судьбой немецкого народа из-за того, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию. С этой точки зрения «Северный поток — 2» — плохая затея.

Угроза американских санкций по-прежнему висит над проектом дамокловым мечом, пишет немецкая газета. В худшем случае европейские компании могут оказаться перед выбором: продолжать финансирование «Северного потока — 2» и отказаться от бизнеса с США или отказать проекту в своей поддержке и поддаться давлению Вашингтона. Российское руководство рассмотрело возможность такого сценария, и в августе Владимир Путин проинформировал Берлин о том, что при необходимости Россия сама профинансирует «Северный поток — 2».

Однако немецкая промышленность хочет, чтобы второй газопровод из России был проложен. Это ясно дал понять председатель Германского промышленного союза Дитер Кемпф, отметивший, что для него это огромная проблема, если третье государство вмешивается в энергоснабжение Германии.

Впрочем, американцы сейчас не особенно склонны к нападкам на своего союзника Германию на новом фронте, полагают авторы статьи. Тем не менее с приходом Трампа прежние геостратегические аргументы против «Северного потока — 2» приобрели явно выраженный коммерческий характер. США хотят продавать Германии собственный газ, но из-за отсутствия газопровода в Европу газ можно поставлять только при помощи специальных судов и в сжиженном состоянии.

Крупнейший из четырёх экспортных терминалов сжиженного газа на американском побережье сейчас находится в Луизиане. Когда в марте этого года 39 сенаторов из числа республиканцев и демократов в правительстве требовали ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2», сенатор из Луизианы был в первых рядах. При этом нашлось достаточно подтверждений тому, насколько Германия расположена к России. Например, в стране нет терминала для приёма сжиженного газа, который смог бы переводить его в газообразное состояние и распространять дальше по немецкому газопроводу.

Немецкая сторона до сих пор игнорирует подобные упрёки, отмечается в статье. В то же время, существует и альтернативная точка зрения: стоимость российского газа ниже, а бюджет страны явно зависит от экспорта энергоресурсов.

Для покупки американского газа Германией нет никаких технических препятствий, пишет Frankfurter Allgemeine. Уже давно существует возможность приобретать газ через бельгийский или голландский порт и закачивать его дальше в немецкие газопроводы. Однако оба терминала загружены крайне незначительно. Причина проста: высокие транспортные расходы делают покупку сжиженного газа невыгодной. При этом американские цены, как и у других крупных экспортёров сжиженного газа — Катара и Индонезии — достигают цен, превышающих европейский уровень на 30%.

В связи с этим возникает вопрос, почему в Европе вообще вдруг заговорили о сжиженном газе, подчёркивает немецкая газета. Уже сейчас в ЕС есть 24 терминала для импорта сжиженного газа, половина из них находится на Пиренейском полуострове и во Франции. В прошлом году их загруженность предсказуемо составила лишь 25%. Несмотря на это, Еврокомиссия требует строительства новых терминалов на €640 млн — её председателю Жан-Клоду Юнкеру в июле удалось предотвратить торговый конфликт благодаря обязательству ввозить из Америки больше соевых бобов и сжиженного газа.

Спрос на газ в любой форме повсеместно растёт, признаёт издание. Вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия Европе понадобится значительно больше энергии, чем раньше — для транспорта и электроснабжения, особенно если за отказом от использования атомной энергии последует отказ от угля.

Немецкие компании предчувствуют такую возможность. В прошедшие две недели они конкретизировали свои планы по строительству терминалов. Издание называет несколько портовых городов на севере Германии, где может быть построен первый немецкий терминал. В настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с рядом энергетических концернов Германии. В пользу начала строительства говорит предположение, что цены на газ со временем могут увеличиться.

Между тем, никто не знает наверняка, действительно ли это произойдёт. Поэтому правительство и промышленные объединения приветствуют наступление сжиженного газа, в первую очередь, с позиций диверсификации источников энергии. По словам руководителя одной из немецких компаний, с логистической точки зрения сжиженный газ обеспечивает мобильность поставок и тем самым способствует повышению глобальной надёжности в сфере энергоснабжения.

Пару недель назад Ангела Меркель неявно высказалась за покупку сжиженного газа из Катара и обещала поддержать развитие соответствующей инфраструктуры. По данным министерства транспорта Германии, сделать это не так сложно: грузовые суда легко оборудовать малотоксичными моторами. Сжиженный газ представляет для этого большое подспорье, в отличие от грязного судового дизеля.

Правда, в остальных отраслях транспортного сектора газ занимает пока лишь побочную нишу. Если ситуация изменится, изменится и спрос, а если предложение не будет за ним поспевать, вырастет и цена. То же касается и темпов, с которыми будет проходить отказ от атомной энергии и угля. Газ может стать хорошим источником энергии для перехода к экологически чистой экономике. Но пока во всех этих расчётах слишком много переменных, заключает Frankfurter Allgemeine.