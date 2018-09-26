Die Zeit: Европе незачем мириться с перегибами «санкционной горячки» США

США страдают от «санкционной горячки», пишет Die Zeit. Из-за «неадекватных перегибов» санкционная политика администрации Белого дома превращается в откровенный фарс, сетует автор статьи Тео Зоммер. Он убеждён, что в вопросе штрафных мер Вашингтон руководствуется только соображениями личной выгоды. «Ни при каких обстоятельствах мы не должны с этим мириться», — настаивает немецкий журналист.

«Я признаюсь: впервые за 60 лет моей журналистcкой работы я не хочу анализировать», — пишет на страницах Die Zeit немецкий колумнист Тео Зоммер. «Когда я смотрю на Берлин или Вашингтон, Брюссель или Лондон, я вижу господство глупости, неспособность заключить компромисс и упрямый эгоцентризм. Повсюду разлад и никаких решений», — делится своим возмущением автор.

«Взять, например, Германию. Можно сказать только одно: они там в Берлине с ума посходили. Большая коалиция становится всё меньше. Чуть ли не с наслаждением она приближает свой крах и вместе с собой утягивает в пропасть и нашу политическую систему. Лидеры ХДС и ХСС — это отработанный материал, начиная с Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера. А глава СДПГ пока что не обладает достаточным политическим влиянием. Правительство не работает, а только конфликтует», — пишет Зоммер.

«Закрывайте лавочку, дурачьё!» — такие советы Берлину давали ещё в мае, продолжает журналист. Но власть имущие «предпочли ужасному концу нескончаемый ужас». «Ну, теперь они и заварили себе кашу, а точнее, нам заварили». Зоммер считает, что канцлером Германии нужно назначить председателя бундестага Вольфганга Шойбле: «У него есть опыт и выдержка, стиль, авторитет и экспрессия». Он сможет вернуть во власть бывшего министра внутренних дел Томаса де Мезьеру и экс-главу МИД Зигмара Габриэля. «Возможно, это бред, но отчаяние наводит на самые странные мысли», — объясняет колумнист.

Также Зоммер решил выступить с критикой в адрес главы Белого дома Дональда Трампа: «Но не с обычными причитаниями по поводу дурака из Овального кабинета, а с вполне конкретной критикой по поводу перегибов американской санкционной горячки». На сайте Министерства финансов США можно насчитать 29 санкционных программ, направленных против Бурунди, Кубы, Ирана, Ирака, Северной Кореи, Венесуэлы, России и других стран. При этом американцы не скрывают, что их цель заключается в достижении внешнеполитических целей США, а также целей, связанных с политикой безопасности.

Больше всего автора возмущает то, что чисто эгоистическая, базирующаяся исключительно на личной выгоде санкционная политика администрации Трампа всё больше приобретает международный характер. К примеру, Вашингтон угрожает штрафными мерами тем, кто вовлечён в реализацию проекта «Северный поток — 2» или хочет торговать с Ираном. «Ни при каких обстоятельствах мы не должны с этим мириться», — настаивает автор.

«Они спятили», — так Зоммер отреагировал и на недавние санкции США против китайского генерала Ли Шанфу, принятые из-за того, что он закупал для своей армии истребители Су-35 и системы ПВО С-400. По словам автора, такие «неадекватные перегибы» превращают санкционную политику в фарс.