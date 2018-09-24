CM: попытка США «наказать зло» укрепит партнёрство между Россией и Китаем

Покупка российских систем вооружений, по мнению неоконсерваторов в США, — «это зло, которое должно быть наказано», пишет Contra Magazin. Этим, собственно, и занялся Вашингтон, объявив на днях о том, что вводит санкции против Пекина за военные сделки с Москвой. Впрочем, действия Соединённых Штатов возымели противоположный эффект, и теперь Россия и Китай ещё больше расширят сотрудничество и создадут «противовес американскому блоку», убеждён журналист издания.
В самый разгар торгового конфликта с Пекином Вашингтон объявил о введении санкций в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, чтобы «наказать» Китай за недавнюю покупку российских боевых самолётов и зенитно-ракетных комплексов, пишет Contra Magazin.
«Ведь приобретение российских систем вооружений, считают неоконсерваторы, — это зло и поэтому должно быть наказано санкциями. По их мнению, быть такого не должно, чтобы какая-нибудь страна смогла защитить себя от потенциальных ударов США», — поясняет автор статьи Марко Майер.
Как и следовало ожидать, продолжает Майер, Пекин «пришёл в ярость» и теперь хочет «нанести ответный удар».
«Китайская сторона возмущена упомянутыми необоснованными действиями со стороны США, — заявил на днях представитель МИД КНР Гэн Шуан. — Мы решительно настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свою ошибку и отменила так называемые санкции. В противном случае США придётся нести ответственность за последствия своих действий».
Что же касается дальнейших российско-китайских отношений, то, по словам Гэн Шуана, Китай обязательно продолжит сотрудничать с Россией, чтобы вывести стратегическое партнёрство на новый уровень, отмечает журналист Contra Magazin.
«Как видно, действия США возымели противоположный эффект. Теперь Россия и Китай ещё больше расширят военное сотрудничество и создадут противовес американскому блоку, который служит только интересам истеблишмента и западной финансовой олигархии», — убеждён автор статьи Марко Майер.
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