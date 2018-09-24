CM: попытка США «наказать зло» укрепит партнёрство между Россией и Китаем

08:56 В США увидели угрозу в связи с рекордным урожаем пшеницы в России В США считают, что рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России являются угрозой благосостоянию фермеров США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

08:44 Два человека погибли при пожаре на складе в Подмосковье Двое граждан Узбекистана, в том числе ребёнок, погибли при пожаре на складе в подмосковных Мытищах.

08:39 Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне.

08:34 В Приморье в ДТП с грузовиком погибли два человека В Приморье в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа погибли два человека, в том числе ребёнок.

08:29 СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем провёл переговоры с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом о клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».

08:20 При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

08:19 Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» одержать первую за два месяца победу в MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Сиэтл Саундерс» в матче регулярного чемпионата американской Главной лиги футбола (MLS).

08:08 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

07:57 В Москве 24 сентября ожидается до +15 °С В Москве в понедельник, 24 сентября, ожидается до +15 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

07:39 В Гонконге запретили деятельность политической партии Власти Гонконга запретили деятельность Гонконгской национальной партии, продвигающей сепаратистские идеи.

07:21 Порошенко рассказал о роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО Украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.

07:09 СМИ назвали возможную тему выступления Трампа на сессии ГА ООН Американский лидер Дональд Трамп намерен говорить о реформировании международной торговли во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

06:54 Пожарные ликвидировали возгорание на складе в подмосковных Мытищах Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

06:40 Фургал призвал власти в Хабаровском крае отбросить разногласия и работать вместе Представитель ЛДПР Сергей Фургал, набравший на выборах губернатора Хабаровского края более 69% голосов, призвал действующую власть региона отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.

06:26 МИД Мексики отверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро В Министерстве иностранных дел Мексики заявили о том, что правительство страны отвергает обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в начале августа.

06:08 СМИ сообщили о планах США начать кампанию против Китая Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».

05:50 Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший более 57% голосов на выборах губернатора Владимирской области, заявил, что был уверен в своей победе.

05:34 В США грузовой поезд упал в реку В результате обрушения железнодорожного моста в американском штате Айова около 20 вагонов грузового поезда упали в реку.

05:16 Избирком: выборы губернатора в Хабаровском крае прошли честно и прозрачно Избирком Хабаровского края через три дня на заседании утвердит итоги выборов губернатора, на которых лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом сообщил председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

05:00 Берлускони заявил о возможном участии в следующих выборах в Европарламент Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Европарламент.

04:45 В избиркоме Владимирской области сообщили об отсутствии существенных нарушений на выборах Существенных нарушений в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области не было. Об этом заявил зампредседателя избирательной комиссии Сергей Канищев.

04:34 Помпео: Россия не приносит пользу ни на Украине, ни в Сирии Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом он заявил в ходе беседы с телеканалом NBC.

04:17 Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в России Дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

03:59 Сипягин лидирует на выборах во Владимирской области после обработки 99% протоколов После обработки 99% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидирует во втором туре выборов губернатора Владимирской области, набрав 57% голосов.

03:39 СМИ: На Кубе в ДТП с грузовиком пострадали 36 человек В кубинской провинции Пинар-дель-Рио в результате ДТП 36 человек, в том числе 11 детей, получили ранения.

03:21 В ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» В Военно-морских силах Украины заявили о создании «опасных инцидентов» со стороны России в Керченском проливе во время прохождения украинских судов. Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

03:01 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 у берегов Камчатки Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

02:40 Сипягин набирает более 57% голосов после обработки 90% протоколов Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 57,04% голосов на выборах главы Владимирской области после подсчёта 90,66% протоколов.

02:22 СМИ: Россияне стали реже болеть гриппом В России за семь месяцев текущего года гриппом переболели 38 тыс. человек, число заразившихся по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на четверть.

02:00 Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе сессии ГА ООН Американский лидер Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино.

01:56 Теннисист Клижан считает, что Тим скоро станет первой ракеткой мира Словацкий теннисист Мартин Клижан прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

01:42 Подразделения ПВО отразили налёт условного противника в ходе учений под Астраханью В Астраханской области подразделения ПВО общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, отразили массированную атаку самолётов условного противника во время учений. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

01:40 Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

01:23 Определились все участники третьего группового этапа чемпионата мира по волейболу Определились все участники третьего группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Болгарии и Италии.

01:21 Трюдо заявил, что переговоры по NAFTA могут продолжиться в кулуарах ГА ООН Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут продолжиться «в более неформальной форме» в кулуарах Генассамблеи ООН.

01:02 Сипягин вновь лидирует на выборах во Владимирской области Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин опережает действующего губернатора Владимирской области — представителя «Единой России» Светлану Орлову на выборах главы региона после подсчёта свыше 40% протоколов.

00:59 Футболист «Спартака» Фернандо рассказал, что отрабатывает штрафные удары на тренировках Бразильский полузащитник московского «Спартака» Фернандо прокомментировал забитый мяч в ворота ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) .

00:49 Трамп назвал темы предстоящих переговоров с Абэ Американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудить с ним вопросы обороны и торговли.

00:39 Эксперт Ловчев назвал того, кто сможет остановить Дзюбу Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил разочарование игрой защитников столичного «Локомотива» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

00:33 Во Флоренции напали на художницу Марину Абрамович Гражданин Чехии напал на сербскую художницу Марину Абрамович на её выставке в итальянском городе Флоренция.

00:24 Болельщики ЦСКА на матче со «Спартаком» посвятили баннер Глушакову Болельщики московского ЦСКА вывесили баннер, посвящённый ситуации в личной жизни полузащитника столичного «Спартака» Дениса Глушакова.

00:16 Постпред США при ООН назвала уход Асада вопросом времени Соединённые Штаты не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход является вопросом времени. Такое мнение выразила постпред США при ООН Никки Хейли.

00:08 Волейболист Соколов обозначил задачи сборной России на третий групповой этап ЧМ Либеро сборной России по волейболу Александр Соколов сказал, что команда сбросила психологическое давление после неудачно проведённого первого группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии.

00:01 Орлова опережает Сипягина на выборах во Владимирской области Действующий губернатор Владимирской области представитель «Единой России» Светлана Орлова опережает во втором туре выборов главы региона кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина после обработки 20,51% протоколов.

23:53 В ходе столкновений в секторе Газа пострадали 20 человек В результате столкновений на востоке сектора Газа между палестинцами и военнослужащими армии Израиля погиб один человек, ещё 20 пострадали.

23:40 «Барселона» потеряла первые очки в чемпионате Испании, сыграв вничью с «Жироной» «Барселона» дома не смогла переиграть «Жирону» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

23:40 В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг В Азербайджане на Апшеронском полуострове в 35 км от Баку произошло извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг.

23:30 «Ювентус» победил «Фрозиноне», Роналду забил победный мяч Туринский «Ювентус» на выезде одержал победу над «Фрозиноне» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

23:26 Инспекторы из России проверят военные объекты в Нидерландах Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские инспекторы проверят военные объекты в Нидерландах в соответствии с международными договорами.