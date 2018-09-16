Atlantic: США ещё не поздно помешать созданию оси Россия — Китай
Несмотря на совместные учения, до формирования настоящей оси Китай — Россия ещё далеко, пишет Atlantic. Однако при этом автор статьи советует Западу пристально следить за тем, как эти две страны развивают свои отношения.
Хотя Россия и Китай много говорят о своей дружбе, между ними в прошлом десятилетия недоверия. Так, после столкновений на границе 1968-1969 годов урегулировать территориальный конфликт им удалось лишь в 2008 году. И вот теперь, спустя 50 лет, Путин и Си публично показывают своё единство, принимая участие в военных парадах друг друга, вручая друг другу медали и сидя рядом на саммитах ШОС.
И всё же пока между Россией и Китаем нет того сотрудничества, которое есть у США и их военных союзников в Европе и Японии, отмечает автор статьи. Москва и Пекин модернизируют свои вооружения, хоть и порознь. Китай, по словам автора статьи, хочет иметь возможность не пускать американские корабли в свой регион и действовать за пределами своих границ, и поэтому проводит различные учения с Россией. Кроме того, между ними нет никакого официального пакта вроде договора НАТО, который обязывал бы их защищать друг друга.
То же самое и в экономических отношениях: историческое недоверие, больше шумихи, чем реальных дел, но при этом небольшая тенденция к наращиванию сотрудничества, пишет автор статьи. Например, столь восхваляемое соглашение от 2015 года, которое давало Китаю возможность покупать российский газ, теперь кажется «бескровным».
Торговый оборот между странами в прошлом году вырос на 20% и достиг $84 млрд — но это по-прежнему далеко от уровня торговли Китая и США, который достигает $635 млрд. Китайский банк развития выделил России баснословную сумму в $9 млрд на строительство инфраструктуры, которая объединила бы две страны, но специалисты предрекают, что большая часть этих денег реализована не будет.
Китайские бизнесмены говорят, что опасаются инвестировать в Россию, поскольку считают её высокорискованной страной — хуже, чем Конго — и непредсказуемой. И россияне не очень-то любят китайский рынок, так что недоверие у них обоюдное.
Хотя Россия и Китай иногда вместе критикуют Соединённые Штаты, они часто расходятся во мнениях по крупным геополитическим вопросам, отмечает автор статьи. Так, инициатива Китая о Новом шёлковом пути сократила российское влияние в Центральной Азии. Китай не признаёт присоединение Крыма и помогает враждующим странам в своём регионе.
Китай традиционно опасался формальных союзов, так что переживать по поводу некоего «блока» России и Китая не стоит. Но при этом жёсткая политика Трампа в торговле и недружественное отношение американцев к китайцам грозят на самом деле сделать из Китая врага Америки, предупреждает автор статьи.
Если Россию и Китай загнать в угол, они в конечном итоге станут поддерживать друг друга, пишет журналистка Atlantic. А для долгосрочного процветания США Китай играет важнейшую роль. В новой холодной войне между США и Китаем никто не заинтересован, и она оттянула бы ресурсы США от более важных дел внутри страны.
Если США хотят не допустить того, чтобы Си попал в руки Путина, то не обязательно капитулировать перед требованиями Китая. Для США будет достаточным чётко формулировать свои принципы и последовательно добиваться их исполнения — как сейчас происходит вокруг Южно-Китайского моря, приводит автор пример. В то же время США могут держать открытой дверь для сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это возможно, как, например, в вопросе изменения климата. Для этого пока не поздно, делает вывод Atlantic.
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