Atlantic: США ещё не поздно помешать созданию оси Россия — Китай

Россия и Китай, пусть и медленными темпами, но наращивают сотрудничество как в военной, так и в экономической сфере, пишет Atlantic. Однако Соединённым Штатам ещё не поздно предпринять меры, чтобы помешать созданию полноценного блока между ними, ведь иначе США ждут серьёзные последствия.

Несмотря на совместные учения, до формирования настоящей оси Китай — Россия ещё далеко, пишет Atlantic. Однако при этом автор статьи советует Западу пристально следить за тем, как эти две страны развивают свои отношения.



Хотя Россия и Китай много говорят о своей дружбе, между ними в прошлом десятилетия недоверия. Так, после столкновений на границе 1968-1969 годов урегулировать территориальный конфликт им удалось лишь в 2008 году. И вот теперь, спустя 50 лет, Путин и Си публично показывают своё единство, принимая участие в военных парадах друг друга, вручая друг другу медали и сидя рядом на саммитах ШОС.



И всё же пока между Россией и Китаем нет того сотрудничества, которое есть у США и их военных союзников в Европе и Японии, отмечает автор статьи. Москва и Пекин модернизируют свои вооружения, хоть и порознь. Китай, по словам автора статьи, хочет иметь возможность не пускать американские корабли в свой регион и действовать за пределами своих границ, и поэтому проводит различные учения с Россией. Кроме того, между ними нет никакого официального пакта вроде договора НАТО, который обязывал бы их защищать друг друга.



То же самое и в экономических отношениях: историческое недоверие, больше шумихи, чем реальных дел, но при этом небольшая тенденция к наращиванию сотрудничества, пишет автор статьи. Например, столь восхваляемое соглашение от 2015 года, которое давало Китаю возможность покупать российский газ, теперь кажется «бескровным».



Торговый оборот между странами в прошлом году вырос на 20% и достиг $84 млрд — но это по-прежнему далеко от уровня торговли Китая и США, который достигает $635 млрд. Китайский банк развития выделил России баснословную сумму в $9 млрд на строительство инфраструктуры, которая объединила бы две страны, но специалисты предрекают, что большая часть этих денег реализована не будет.



Китайские бизнесмены говорят, что опасаются инвестировать в Россию, поскольку считают её высокорискованной страной — хуже, чем Конго — и непредсказуемой. И россияне не очень-то любят китайский рынок, так что недоверие у них обоюдное.



Хотя Россия и Китай иногда вместе критикуют Соединённые Штаты, они часто расходятся во мнениях по крупным геополитическим вопросам, отмечает автор статьи. Так, инициатива Китая о Новом шёлковом пути сократила российское влияние в Центральной Азии. Китай не признаёт присоединение Крыма и помогает враждующим странам в своём регионе.



Китай традиционно опасался формальных союзов, так что переживать по поводу некоего «блока» России и Китая не стоит. Но при этом жёсткая политика Трампа в торговле и недружественное отношение американцев к китайцам грозят на самом деле сделать из Китая врага Америки, предупреждает автор статьи.



Если Россию и Китай загнать в угол, они в конечном итоге станут поддерживать друг друга, пишет журналистка Atlantic. А для долгосрочного процветания США Китай играет важнейшую роль. В новой холодной войне между США и Китаем никто не заинтересован, и она оттянула бы ресурсы США от более важных дел внутри страны.



Если США хотят не допустить того, чтобы Си попал в руки Путина, то не обязательно капитулировать перед требованиями Китая. Для США будет достаточным чётко формулировать свои принципы и последовательно добиваться их исполнения — как сейчас происходит вокруг Южно-Китайского моря, приводит автор пример. В то же время США могут держать открытой дверь для сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это возможно, как, например, в вопросе изменения климата. Для этого пока не поздно, делает вывод Atlantic.