Der Standard: в новой холодной войне Китай постигнет судьба Советского Союза

В новой холодной войне с США Китай ожидает судьба Советского Союза, пишет Der Standard. Дело в том, что китайские власти не учитывают ошибок советских политиков. Пекин переоценивает свои возможности, финансируя «союзников-попрошаек», и всё сильнее втягивается в дорогостоящую гонку вооружений с американцами, которую он не потянет, считает автор статьи.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, Коммунистическая партия Китая (КПК) решила выяснить причины произошедшего, пишет Der Standard. Это стало своего рода «навязчивой идеей», отмечает автор статьи. В результате большую часть вины исследователи возложили на последнего президента СССР Михаила Горбачёва, который не справился с задачей реформирования союза. Но китайское руководство подчеркнуло и другие важные факторы, которые само почему-то сейчас игнорирует.



Первый вывод из краха Советов КПК серьёзно обдумала и учла: для обеспечения политической легитимности важна высокая производительность экономики. Последние десятилетия партия была сосредоточена на увеличении ВВП, что привело к «экономическому чуду». Доход на душу населения увеличился с $333 в 1991-м до $7329 в 2017-м. Это одна из главных причин, из-за которой коммунисты остались у власти, считает автор.



Но помимо экономических советские политики совершили и другие ошибки, продолжает издание. Они вступили в дорогостоящую гонку вооружений с США, которую не могли выиграть. И они переоценили свои возможности, отдавая деньги и ресурсы бесполезным со стратегической точки зрения режимам, страдающим от экономических проблем. И сегодня в новой холодной войне против США КПК рискует повторить те же «катастрофические ошибки», считает автор.



С первого взгляда может показаться, что Китай не участвует в гонке вооружений с США. Ведь официальный оборонный бюджет страны в размере $150 млрд составляет всего четверть от американского ($700 млрд). Но реальные военные расходы Пекина значительно выше и, по подсчётам Стокгольмского института исследования проблем мира, составляют порядка $228 млрд.



Да и речь идёт не о сумме, которую Пекин тратит на оборону, а о том факте, что она постоянно растёт, отмечает издание. Это означает, что страна готова вести с США длительную «войну на истощение». Но ей не хватит для этого ресурсов, утверждает автор. У Китая нет «высокоэффективной экономики и устойчивой модели роста». На макроуровне экономический рост КНР, возможно, утратит динамику. И связано это будет с быстрым старением населения, крупными долгами, срывами сроков их уплаты и обостряющейся торговой войной с США. Из-за всего этого ресурсы КПК иссякнут, полагает автор.



Китайская экономика гораздо эффективнее, чем советская, но до американской ей ещё далеко, продолжает издание. И главная причина отставания заключается в том, что в стране до сих пор сильно влияние государственных предприятий. На них приходится половина банковских кредитов, но эффективность оставляет желать лучшего.



Проблема КПК заключается в том, что в однопартийном правительстве государственные предприятия играют ключевую роль. Они привыкли пользоваться особыми привилегиями за своё лояльное отношение к властям и поддержку её макроэкономических инициатив. Если от этих предприятий избавиться, то это будет политическое самоубийство. Но и защищать их означает оттягивать неизбежное. Чем дольше концернам разрешают высасывать из экономики ограниченные ресурсы, тем тяжелее будет финансировать гонку вооружений с США — и тем тяжелее коммунистам будет удержаться у власти.



Второй вывод, который китайские власти так и не сделали, заключается в том, что свои возможности нельзя переоценивать, пишет Der Standard. Где-то десять лет назад из-за большого профицита торгового баланса в страну хлынула твёрдая валюта, и Пекин начал брать на себя дорогостоящие обязательства и финансировать «союзников-попрошаек». «Как и Советский Союз, Китай платит своим друзьям слишком много денег и получает мало взамен, в то время как сама страна всё сильнее втягивается в дорогостоящую гонку вооружений. Не успела китайско-американская холодная война начаться, а Китай уже оказался в стане проигравших», — заключает автор.