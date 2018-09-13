Local Оригинал

Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выступая в одном из крупнейших городов Швеции, где проживают множество иммигрантов, духовный лидер Тибета Далай-лама заявил, что Европа должна принимать мигрантов и помогать им, но в конечном итоге приезжие должны возвращаться в свои родные страны, чтобы заниматься их развитием. При этом, как отмечает The Local, и сам Далай-лама — по сути беженец.
Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой
Reuters

Духовный лидер Тибета Далай-лама заявил перед собравшимися в Мальмё, что беженцы должны возвращаться в свои родные страны, чтобы заниматься их восстановлением, пишет The Local. Мальмё — третий по величине город Швеции, в котором проживает большое количество иммигрантов.

По словам Далай-ламы, Европа обладает «моральной ответственностью» за то, чтобы помочь беженцам, жизни которых угрожает реальная опасность. «Принять их, помочь им, обучить их… но в конечном счёте они должны развивать собственную страну», — приводит издание слова 83-летнего лидера, который и сам бежал со своей родины.

«Я думаю, что Европа принадлежит европейцам», — подытожил Далай-лама.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Local Швеция Европа
теги
Далай-лама Китай мигранты Тибет Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров