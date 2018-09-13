Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой

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19:58 Жириновский и Хинштейн устроили скандал на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Депутат Государственной думы Владимир Жириновский и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн устроили скандал во время перерыва на съёмках передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

19:52 «Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Трактор» Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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