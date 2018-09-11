SRF: праворадикалы превращают немецкий Кётен во «второй Хемниц»

В результате конфликта с мигрантами из Афганистана в немецком городе Кётене умер гражданин Германии, сообщает SRF. Это событие спровоцировало протесты, в которых приняли участие тысячи праворадикалов. Теперь местные жители и власти опасаются, что их город может стать «вторым Хемницем», отмечает швейцарский канал.

В Германии новый инцидент со смертельным исходом подогревает споры о беженцах. После того как две недели назад насильственная смерть немца привела к массовым протестам и стычкам, возникли опасения, что Кётен в земле Саксония-Анхальт станет вторым Хемницем. С репортажем Адриан Арнольд.

Снова протесты против мигрантов, против беженцев. К ним в Кётене призвали правые радикалы. На демонстрации пришло более 2 тысяч человек. Незадолго до этого стало известно, что на этой детской площадке после конфликта с двумя афганцами умер немец. Полиция сообщает, что 22-летний мужчина умер от острой сердечной недостаточности, а не от ранений, полученных в результате конфликта. У него было больное сердце. Но настроения среди демонстрантов всё равно были напряжёнными.

МУЖЧИНА: Нам нужно наконец-то очнуться и сказать: «Это они не хотят жить с нами мирно. Так что око за око, зуб за зуб».

Сегодня власти Саксонии-Анхальт призвали к благоразумию и предостерегли от самосуда.

ХОЛЬГЕР ШТАЛЬКНЕХТ, глава МВД Саксонии-Анхальт: Мы сделаем всё необходимое с помощью всех доступных нам государственных средств и настаиваем на том, чтобы скорбь оставалась скорбью.

Люди собираются на месте конфликта для участия в траурной церемонии. Священник призывает к мирному сосуществованию и молится за это.

ЛОТАР ШОЛЬЦ, священник из Кётена: Мне остаётся только надеяться и взывать, просить, чтобы насилием не отвечали на насилие.

На железнодорожной станции проходит демонстрация левых. Жители маленького города напряжены и обеспокоены тем, что Кётен может стать новым Хемницем.

БЕРНД ХАУСШИЛЬД, обербургомистр Кётена: Кётен — не второй Хемниц. И что для меня особенно важно: мы не должны позволить силам извне превратить Хемниц во второй Кётен.

Сегодня вечером пройдут новые демонстрации.

АДРИАН АРНОЛЬД, корреспондент SRF: Эти злость и ненависть, а также страх перед ответными мерами показывают, как сильно раздражены люди в стране и с каким ожесточением ведутся споры о беженцах. На данный момент Германии далеко до того, чтобы предметно и целенаправленно продвигать срочно необходимый интеграционный процесс.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2018 года.