BR: беженцам так и не удалось стать «главным кошмаром» немцев в 2018 году

В Германии выяснили, чего в 2018 году жители страны боялись больше всего. Как оказалось, в последние месяцы главным действующим лицом в «кошмарах немцев» был глава Белого дома Дональд Трамп и вовсе не беженцы, отмечается в статье на сайте радиокомпании Bayerischer Rundfunk.

Болезни? Потеря работы? Беженцы? Страховая компания R+V Versicherung выяснила, чего в 2018 году жители Германии боялись больше всего, сообщается в статье на сайте немецкой радиокомпании Bayerischer Rundfunk.

Как оказалось, в последние месяцы «в кошмарах немцев главную роль играли» не беженцы, а президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, подчёркивает автор статьи.

«Более чем две трети немцев (69%) сильно боятся того, что политика Дональда Трампа сделает мир опаснее», — цитирует Bayerischer Rundfunk руководителя исследования «Страхи немцев в 2018 году» Бригитте Рёмштедт.

А вот того, что беженцы «подвергнут чрезмерной нагрузке немцев и их учреждения», боятся только 63% жителей Германии, отмечает журналист немецкой радиостанции.

Кроме того, граждане ФРГ сильно боятся терроризма (59%), экстремизма (57%), природных катастроф (56%), вредных веществ в продуктах питания (55%) и того, что на старости лет они будут нуждаться в постоянном уходе (52%), перечисляет автор статьи.