Frankfurter Allgemeine: АдГ превзошла социал-демократов по популярности среди немцев

Согласно последним опросам, партия «Альтернатива для Германии» стала более популярной среди населения, чем СДПГ, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Опрос общественного мнения показал, что АдГ набрала больше голосов и потеснила социал-демократов на третье место. Эксперты отмечают, что позиция СДПГ как второй по влиятельности партии в Германии находится под угрозой.
По результатам последнего опроса общественного мнения, партия «Альтернатива для Германии» потеснила СДПГ с её позиции сразу за союзом ХДС/ХСС, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Эксперты отмечают, что социал-демократы Германии попали в опасное положение. АдГ по результатам опросов уже подвинула их со второго на третье место. Институт исследований общественного мнения по заказу немецких СМИ выяснил, что союз ХДС/ХСС и «Альтернатива для Германии» улучшили свои показатели на полпроцента. За союз высказались 28,5% опрошенных, в пользу АдГ — 17%.
Что касается СДПГ, согласно опубликованным во вторник результатам опроса, она потеряла половину процента голосов и набрала 16%.
Спад популярности обнаружился и в отношении левых, а также Свободной демократической партии Германии. Первая получила 10%, вторая — 9,5% голосов опрошенных. Зелёные сохранили рейтинги прошлой недели, получив 13,5% голосов.
По словам руководителя исследовательского института, проводившего опрос, Германа Бинкерта, «позиция СДПГ как второй по влиятельности политической силы в Германии под угрозой». По мнению эксперта, чем дольше союз и СДПГ управляют вместе, тем меньше вероятность, что на выборах им удастся достичь большинства в парламенте.
Опрос проводился с 31 августа по 3 сентября. В нём приняли участие в общей сложности 2069 граждан Германии, сообщает Frankfurter Allgemeine.
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