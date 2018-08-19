Le Parisien: экс-советник Трампа готовится создать объединённую популистскую силу в Европе

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон готовится создать в Европе фонд, объединяющий «популистов всех мастей», передаёт Le Parisen. Как сообщается, для этих целей Бэннон уже встречался с Маттео Сальвини, Марин Ле Пен, Виктором Орбаном и другими европейскими лидерами партий националистического направления. Ожидается, что проект Бэннона под названием «Movement» наберёт на предстоящих выборах в Европарламент от четверти до трети голосов избирателей.

Близкий к кругам американских ультраправых бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон готовится создать в Европе фонд, объединяющий «популистов всех мастей», сообщает Le Parisien.

Как отмечает издание, этот 64-летний персонаж, с удовольствием поддерживающий присущую ему репутацию «тёмного стратега», всё ещё вынашивает идею «мегало-проекта»: «сделать из национал-популизма мировой блокбастер в духе Голливуда, где Бэннон работал в качестве продюсера в конце 90-х годов».

Возвращение Бэннона на политическую сцену будет громким. Первым этапом будет показ на кинофестивале в Венеции документального фильма, главным героем которого станет сам экс-советник Трампа. Однако главным «вызовом» для Бэннона этой осенью станет попытка «расколоть» Европейский Союз, объединив вокруг себя популистские движения, вырастающие в современной Европе «как грибы после дождя».

«Бросить вызов истеблишменту можно везде. В конце концов, Трамп, брексит или популистские движения — всё это вызов, брошенный политкорректности», — заявил изданию бельгийский политик и соратник Бэннона Мишель Модрикамен.

Сегодня ради воплощения своей идеи Бэннон беспрерывно путешествует между Старым Новым Светом на борту своего частного самолёта, надеясь со временем обосноваться в Брюсселе. Так, весной этого года Бэннон исколесил всю Европу, встречаясь с лидерами популистских движений: Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции, Алис Вайдель в Германии, Виктор Орбан в Венгрии.

При этом человеком, который «открыл политическую визу» Бэннону в Европе, стал британский политик и один из идеологов брексита Найджел Фарадж. Как передаёт Le Parisien, Фарадж и Бэннон знакомы много лет. Бывший глава партии UKIP (Партия независимости Великобритании — ИноТВ) даже давал совету Дональду Трампу касательно его публичных выступлений.

Именно Фарадж и его правая рука Рахим Кассам в июле этого года представили Бэннону, находящемуся в поисках «крова» в Брюсселе, бельгийца Мишеля Модрикамена — «богатого бизнес-адвоката, увлечённого политикой». В 2017 году Модрикамену пришла в голову «прекрасная идея» уйти с поста главы крошечной ультраправой Народной партии, депутатов которой «можно было пересчитать на пальцах одной руки», ради структуры, получившей название «Movement» («Движение» — ИноТВ). «Идеальная оболочка для эмбриона большой популистской силы, которую разрушители Союза надеются вырастить в Европе», — замечает автор статьи.

Как поясняют члены нового объединения, его задача — «стать главным собеседником всех защитников принципа «Нация прежде всего», а также повысить их влияние внутри Европейского парламента. При этом, как отмечается в статье, сторонники организованного Бэнонном движения не будут делать различить между политиками «правых» и «левых» взглядов, однако не примут в свои ряды сторонников идей «этнического национализма». Как ожидается, движение «Movement» наберёт на предстоящих в 2019 году выборах в Европарламент от четверти до трети голосов избирателей и будет иметь серьёзный вес.

Как замечает издание, вопрос финансирования движения, кажется, не сильно тревожит Бэннона. За годы своей профессиональной деятельности, включавшей службу в Goldman Sachs и работу в индустрии кино и телевидения, Бэннон скопил достаточное состояние, которое, по оценкам, составляет от $30 млн до $50 млн.

Создаваемая Бэнноном организация, сочетающая в себе черты клуба, фонда, исследовательского центра и операционной структуры, позволит популистским партиям в Европе получать поддержку стратегического, исследовательского и финансового характера. Кроме того, бывший советник главы Белого дома раздумывает над созданием медийных инструментов. Как напоминает газета, в США Бэннон был владельцем портала Breitbart News, внёсшего существенный вклад в избрание Дональда Трампа президентом в 2016 году. Однако, по признанию основателя «Movement», в Европе этот процесс сложнее, чем в США из-за наличия языкового барьера.

Помимо прочего, Бэннона и его единомышленников объединяет «настоящая зацикленность» на деятельности фонда Open Society, принадлежащего Джорджу Соросу. За последние годы миллиардер еврейского происхождения Сорос, «любимая мишень» европейских ультраправых, потратил на продвижение демократии в Европе около $20 млрд. При этом сторонники нового движения подчёркивают: их неприязнь не имеет под собой антисемитских или расистских оснований. «Бэннон — католик, я еврей, а Кассим индийский мусульманин», — с улыбкой замечает на этот счёт Модрикамен.

По информации издания, масштабный запуск нового политического проекта намечен на октябрь и будет проходить в присутствии «как можно большего числа европейских популистских лидеров». Однако главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, будет ли репутации Бэннона достаточно для преодоления «антиамериканского рефлекса» европейских избирателей и объединения популистов вокруг него, замечает издание.