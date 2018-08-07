Обозреватель Politico: Орбан не проблема Европы, а симптом её политического недуга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со своей партией «Фидес» и достаточно радикальными взглядами на миграцию и ценности набирает всё больше последователей по всей Европе. И хотя это действительно тревожная тенденция, Орбан — не более чем признак того, что политическому ландшафту ЕС нужна хорошая встряска, уверена вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу Софи ин 'т Вельд.
Не так давно шведский евродепутат Анна Мария Корацца Бильдт выступала за то, чтобы исключить партию венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» из Европейской народной партии (ЕНП), в которой представлены основные христианско-демократические и консервативные политические силы ЕС. Это предложение полностью поддерживает вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу Софи ин 'т Вельд.
В своей статье для Politico Софи ин 'т Вельд напоминает, что в последние годы руководство ЕНП уже не раз слышало подобные призывы, но каждый раз вступалось за Орбана и его «войну с демократией и миграцией». Всё это время организация настаивала, что венгров нужно оставить и это якобы поможет умерить их взгляды и действия.
Однако автор статьи уверена: такой подход не сработал. Наоборот, вместо того чтобы отвергать радикальную позицию Виктора Орбана и его единомышленников, другие партии в ЕНП всё больше ими проникаются. В итоге в организации наблюдается масштабный раскол относительно вопросов миграции, национальной идентичности и ценностей.
Но сам по себе Виктор Орбан не проблема, уверена Софи ин 'т Вельд. Он лишь представляет собой один из наиболее сильных симптомов недуга Европы, которая, очевидно, нуждается в «полной встряске политического ландшафта».
Сегодня раскол в Европарламенте проходит не только между политическими группами, но и внутри них. В любом формировании, вне зависимости от спектра, можно найти как проевропейски настроенных прогрессивных либерал-демократов, так и националистов. И пока политики разрываются между своей принадлежностью к той или иной группе и личными убеждениями, вся работа европейских институтов парализуется.
Автор предупреждает: «в эпоху Трампа, брексита и Путина» оставаться разобщёнными опасно. Грядущие выборы в Европарламент в мае 2019 года могут стать хорошим шансом обновить политическую расстановку сил и сформировать новые союзы. Политикам пора подготовить для избирателей совместное предложение, программу, сулящую реальные перемены, более сильный Евросоюз, готовый отстаивать своё единство и ценности.
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