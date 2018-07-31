Wyborcza: Орбан стремится стать вождём европейской революции

После того как в 2014 году венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что наступает эра «нелиберальной демократии», а страны, которым следует подражать, — это Китай, Турция и Россия, его рейтинг резко упал, пишет польский журналист Михал Кокот. Однако кризис беженцев оказался политическим спасением для Орбана, который разжёг антимигрантские настроения в Европе. Теперь он искренне верит в то, что в следующем году в Европе победят правые популисты, и поэтому перестал считаться с Европейской комиссией.

Венгерский премьер-министр провозгласил революцию в Европе и начало христианской эры «нелиберальной демократии». Но он может разочароваться, когда антииммигрантское топливо, приводящее в движение радикальные настроения в Европе, кончится, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

В субботу в румынской Трансильвании, в которой проживает более чем миллионное венгерское меньшинство, Орбан озвучил своё политическое кредо — это были упрёки в адрес Запада, рассказывает Кокот.

Глава Венгрии в очередной раз подверг критике санкции, введённые в отношении России в связи с началом войны на Украине. Мультикультурализм он признал вредным. Он сказал, что Европейская комиссия придирается к странам Центральной и Восточной Европы, то есть к Венгрии и Польше, потому что они не являются друзьями и строят европейский социализм, продолжает автор.

Орбан верит, что движения правого толка в Европе будут усиливаться, поэтому он перестал считаться с Европейской комиссией. В прошлом он выполнял её рекомендации, когда Брюссель возбуждал уголовные дела, к примеру, в вопросе ограничения деятельности СМИ в стране.

«Но на этот раз всё иначе», — подчёркивает Кокот. Премьер особо не переживал, что комиссия вызвала его в суд ЕС по делу недавно принятого закона, на основании которого за помощь лицам, стремящимся получить убежище в Венгрии, грозит тюрьма.

Венгерский лидер считает, что на выборах в следующем году в Европарламент популярны будут популисты правого толка. И это они определят направление политики на следующие годы, что в свою очередь будет означать, что Брюссель перестанет интересоваться тем, что Венгрия идёт авторитарным путём. При таком раскладе он также будет вхож в европейские салоны, в которых его до сих пор воспринимают практически как изгоя, подчёркивает польский журналист. «Орбан сам себя привёл к этой роли, желая получить как можно больше власти», — добавляет он.

То, какие у него планы, он рассказал летом 2014 года, через несколько месяцев после выигранных во второй раз выборов. Он заявил тогда, что наступит эра «нелиберальной демократии», а страны, которым следует подражать, — это Китай, Турция и Россия. Потом его рейтинг упал, но вскоре наступило политическое спасение Орбана — кризис беженцев. Через страну прошла волна в сотни тысяч мигрантов, вызывая опасения среди венгров, а власти за счёт бюджета страны разожгли эти настроения, развязав кампанию против беженцев, вспоминает автор.

В течение трёх лет сменилось правительство в Польше, Чехии, Австрии и в Италии. Они заявили о радикальной антииммигрантской политике. Политический кризис потряс Христианско-демократический союз Германии, едва не приведя к его распаду. Орбан намеренно подпитывает эти настроения, рассчитывая на то, что в конце концов в Берлине окажется кто-то, кто станет его политическим союзником. Он регулярно наносит визиты Хорсту Зеехоферу — лидеру ХСС и нынешнему главе МВД, который спорит с канцлером Меркель по вопросу миграции.

«Похожим образом ситуация выглядит в других европейских странах. От того, проснутся ли умеренные избиратели, будет зависеть результат выборов в Европейский парламент, которые пройдут в следующем году, а также то, воплотится ли в реальности видение Европы Орбана», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.