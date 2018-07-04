Профессор Сорбонны предупреждает: ЕС рискует повторить ошибки СССР

Оторванная от действительности идеология постепенно ведёт к «советизации» Европы, которая замыкается в себе и представляет незначительные договорённости как «исторические». И это может привести в конечном итоге к распаду Евросоюза как политической структуры, в то время как другие нации идут по пути прогресса, предупреждает доктор исторических наук и преподаватель Сорбонны Эдуар Юссон в интервью Atlantico.

Заседание Европейского совета завершилось 29 июня обсуждением проблем иммиграции и еврозоны, которое вылилось в соглашение, не соответствующее реальным масштабам стоящих перед Евросоюзом задач, пишет Atlantico. Это свидетельствует о том, что ЕС «теряет себя», замыкаясь в собственной идеологии и представляя незначительные договорённости как «исторические», что напоминает в некотором роде о ситуации в Советском Союзе, отмечается в статье. В результате ЕС рискует повторить судьбу СССР, который стал «менее эффективным», чем входившие в его состав республики по отдельности, предупреждает французский доктор исторических наук и преподаватель Сорбонны Эдуар Юссон.



Европейский союз представляет собой образование, которое в значительной мере сформировалось до информационной революции: о нём мечтали ещё в 1920-х годах, его спланировали в 1950-х, однако в начале 1990-х он «явно отстал от жизни», поясняет Юссон в интервью Atlantico. В качестве примера достаточно вспомнить, как в 1992-м один-единственный спекулянт Джордж Сорос смог устроить обвал фунта и заработать на этом миллиарды всего за несколько дней. Благодаря цифровой революции финансовые рынки стали с этой эпохи намного эффективнее, чем целые государства европейской валютной системы, — и этот момент был выбран для того, чтобы продвинуться дальше в валютной централизации вопреки интересам экономики, подчёркивает эксперт.



Главная революция последних 40 лет заключается в постоянном росте объёмов доступной информации. Однако парадокс этой глобальной информационной революции в том, что она «реабилитирует не только малые предприятия, но и нацию», считает Юссон. Например, кредитование должно стать ближе к предпринимателям и потребителям — но одна и та же процентная ставка для 19 очень разных стран, по его мнению, является на сегодняшний день «настоящим абсурдом».



«В настоящий момент контроль национальных границ был бы намного более эффективным, чем Шенгенская зона. В результате ЕС рискует повторить судьбу СССР, который стал менее эффективным, чем входившие в него нации», — заявил Юссон в интервью Atlantico.



Если вспомнить о том, что 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон встречался с президентами Чехии и Словакии по случаю столетия формирования Чехословакии в 1918 году, то нельзя не отметить, что их последующее «мирное разделение» после окончания холодной войны было одним из самых достойных внимания событий того периода, также отметил Юссон. Дальнейшая история показала, что Чехия и Словакия — довольно «жизнеспособные государства» сами по себе, несмотря на их небольшой размер. Однако большинство обозревателей «старательно принижали или замалчивали» этот успешный опыт постсоветского разделения Чехословакии, констатировал историк.



По его мнению, это связано с тем, что им «очень хотелось видеть в войнах в Югославии доказательства того, что нация — это зло и насилие». Однако конфликтный распад Югославии был связан, прежде всего, не с возрождением наций, а с внешними вмешательствами: бесчисленные проблемы в связи с «федерализацией» страны под руководством «главного политического обманщика ХХ века» Тито, крупные займы МВФ, активное немецкое и американское вмешательство, подчёркивает Юссон.



«Югославия и Чехословакия выглядели «осмысленными» в прежних условиях труднодоступной информации. Однако революция в этой сфере привела не только к геополитическим преобразованиям, но и к увеличению числа национальных государств», — пояснил французский эксперт в беседе с корреспондентом Atlantico. Он отметил также, что в этой связи достаточно взглянуть хотя бы на способность небольших государств успешно проводить реформы — например, в рамках Евросоюза Дания и Нидерланды выглядят гораздо более эффективными и успешными в этом плане, чем Франция и Германия.



Если проанализировать распад СССР, это напоминает о том, что люди редко контролируют «глубинные силы» в различных политических процессах, считает Юссон. Примерами этого в Европе можно назвать тот факт, что Ангела Меркель фактически уже «не справляется с иммиграцией, которой она сама изначально способствовала» — и в то же время в Италии проявилась «солидарность севера и юга», вопреки всем факторам разобщения.



«Поэтому европейским политикам стоило бы не противиться народам и тенденциям народного голосования, а попытаться направить их. Нужно выстраивать Европу на реалиях, а не иллюзиях», — призывает историк в интервью Atlantico. По его мнению, сотрудничество европейских наций в любом случае вновь даст о себе знать, как показывает пример возрождения диалога республик бывшего СССР. Однако это «возвращение к реализму» для Евросоюза будет тяжёлым.



«Поймут ли, наконец, французские и немецкие лидеры, что, хотя политика Марио Драги и даёт определённые результаты, её недостаточно для восстановления устойчивого роста в еврозоне? Осознают ли они, что продление санкций против России вредит европейскому единству? Видят ли они, что саммит 28 и 29 июня — это гора, которая родила сразу несколько мышей: начало разрушения шенгенских соглашений, обсуждение реформы еврозоны в куда меньших масштабах по сравнению с планом Эммануэля Макрона», — подчёркивает Юссон.



Тем временем Си Цзиньпин активно инвестирует в Новый шёлковый путь, Сингапур становится все более «умным» городом, азиатские университеты поднимаются вверх в международных рейтингах, а израильтяне стали «самой инновационной нацией» в мире, констатирует эксперт. И пока президент Трамп в США занимается «восстановлением сил истощённой имперским доминированием великой нации», Россия в качественном плане уже заняла место «первой военной державы мира», заключает французский эксперт в интервью Atlantico.