Das Erste: в преддверии выборов шведы испугались «российских фейков»

Спецслужбы Швеции предупреждают об усилении киберактивности в преддверии парламентских выборов в стране, сообщает Das Erste. В интернете увеличилось количество ботов, электронных атак и манипуляций. И несмотря на то, что зачастую определить источник дезинформации не получается, главное подозрение падает на Россию, «заинтересованную в дестабилизации западноевропейских демократий», отмечает немецкий канал.

В преддверии парламентских выборов в Швеции высокопоставленная сотрудница шведских спецслужб (СЭПО) Линда Эскар призвала пользователей в сети не верить всему, что пишут и говорят в интернете о партиях, их программах, а также об их сильных и слабых качествах, сообщает Das Erste. Она отметила, что по сравнению с 2014 годом киберактивность усилилась. Речь идёт об «электронных атаках, DoS-атаках или действиях автоматизированных аккаунтов», пояснила эксперт.

К примеру, несколько дней назад в очередной раз упала страница партии шведских «зелёных», отмечает немецкий телеканал. Сервер не справился с непрерывным напором кибератак. По информации СЭПО, в социальных сетях усилилась активность так называемых ботов. При этом негативные последствия такой деятельности распространяются даже за пределы страны. Некоторые зарубежные СМИ пишут о том, что в Швеции наступил «хаос», наслушавшись фейков о крахе общественного порядка и миграционном кризисе в стране.

При этом спецслужбам бывает тяжело определить источник дезинформации, отмечает Das Erste. Впрочем, главное подозрение падает на Россию, которая, как считают шведы, «заинтересована в дестабилизации западноевропейских демократий» и представляет угрозу.

Профессор Ральф Шрёдер из Оксфордского института по изучению интернета и его команда проанализировали 600 тыс. твитов, в которых речь шла о выборах в Швеции, рассказывает телеканал. Эксперт рассказал о том, что их авторы отдают предпочтение определённым темам и партиям, в частности оппозиционным, таким как «Альтернатива для Швеции». Также они активно критикуют социал-демократов.

При этом одну шестую твитов размещают не обычные пользователи, а боты. А затем реальные люди распространяют эту дезинформацию в интернете. По словам Шрёдера, это опасно не только для пользователей, но и для всего общества. В результате возникает ощущение, что миграционная тема — единственно важная на предстоящих выборах в Швеции.

Но это не так, подчёркивает профессор. Системы здравоохранения и образования, а также нехватка жилья — это тоже важные темы. И в своих программах «популисты» их не затрагивают. «Это позволяет в определённой степени исказить реальное положение дел, — поясняет Шрёдер. — У меня действительно возникает беспокойство за демократию».