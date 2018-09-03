Bloomberg: Макрон рассказал о мечте Путина «демонтировать Евросоюз»

Европе нужно вести диалог с Россией — такое заявление, как сообщает Bloomberg, сделал президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он, однако, отметил, что российский лидер Владимир Путин мечтает «демонтировать» ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому каналу SVT заявил, что Владимир Путин мечтает «демонтировать Евросоюз», сообщает Bloomberg.
«Я действительно уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех лидеров, которые говорят, что нам нужно вместе с Россией выстроить новую архитектуру обороны и безопасности. Нам необходима дискуссия с Россией, — заявил Макрон. — Однако мечта Путина состоит в том, чтобы демонтировать Европейский союз».
Французский лидер также отметил, что Россия не разделяет ценностей Европы в сфере прав человека, указывает издание.
Эммануэль Макрон также осудил шведского националиста, главу партии «Шведские демократы» Йимми Окессона, который в интервью одной из радиостанций отказался выбирать между Путиным и Макроном.
«Этот человек не соответствует вашей истории и вашим ценностям», — подчеркнул французский лидер, имея в виду шведскую историю.
Как отмечает Bloomberg, 9 сентября в Швеции пройдут выборы, и они вполне могут закончиться подъёмом националистической партии «Шведские демократы», которая берёт своё начало из движения сторонников превосходства белой расы.
Несмотря на то что эта политическая сила подвергается всестороннему давлению со стороны основных партий, посыл этой группы о необходимости остановить иммиграцию нашёл отклик среди шведских избирателей из-за рекордного притока в страну иностранцев, наблюдаемого последние несколько лет, сообщает Bloomberg.
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