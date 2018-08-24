Causeur: критиков Макрона во Франции попытались выставить «русофилами»

Скандал вокруг Александра Беналля, охранника Эммануэля Макрона, избивавшего демонстрантов в Париже, подорвал основы правления президента Франции и разбудил оппозицию, пишет Caseur. А попытки записать критиков французского лидера в «русофилы» ещё больше ударили по авторитету администрации, отмечается в статье.

Пока ещё рано делать выводы из «дела Беналля» — скандала вокруг охранника Эммануэля Макрона, который избивал участников первомайской демонстрации, пишет журналист Causeur Анн-Софи Шазо. Расследование по этому делу ещё идёт, но уже можно сказать, что эта история «разбудила» французскую оппозицию, вызвала резонанс в обществе и раздосадовала многие СМИ и институты, которые раньше полнились энтузиазмом в отношении Макрона.

Кроме того, как отмечает автор статьи, уже можно сказать, что сильный удар нанесён по двум столпам правления Макрона: по связям с общественностью и по информационной войне, которую он ведёт. Так, команда вокруг молодого французского президента хвасталась тем, как хорошо ей даётся политический пиар, но «дело Беналля» стало «гигантской аварией промышленных масштабов». В этом вопросе вскрылось отсутствие какой-либо стратегии, противоречащие друг другу сигналы для общества, растерянность администрации. По всей видимости, никто не ожидал и не мог предсказать такого скандала. Некоторые и вовсе считают, что такая неподготовленность говорит о чувстве вседозволенности у окружения Макрона. «Это не кризисная коммуникация, а коммуникация в кризисе», — пишет автор статьи.

Что же касается контроля за информацией, то отдельным «делом в деле» стала история с компанией EU DisinfoLab, занимающейся борьбой с дезинформацией в интернете. Хотя люди из окружения Макрона напрямую не связаны с этой фирмой, скандал всё же значительно ослабил позиции французской администрации, пишет автор статьи. Тем более что в конце июля сенат отклонил законопроект, который ограничивал бы свободу слова.

Автор статьи называет EU DisinfoLab организацией, выстроенной вокруг нескольких исследователей и консультантов, которые занялись изучением феномена дезинформации в соцсетях. Они составили списки тех пользователей, которые особенно активно обсуждали «дело Беналля» в Twitter. По их словам, существует некая мистическая «русофильская экосистема». Как пишет Анн-Софи Шазо, «кто знает, возможно, чтобы быть к ней причисленным, достаточно иногда ретвитить информацию с RT и Sputnik, иметь самовар в гостиной или Достоевского в библиотеке». Авторы списка дают понять, что «эти поддельные пропагандистские аккаунты, созданные реинкарнацией Распутина, якобы исподтишка всем этим руководили». И в итоге они хотят донести, что это из каких-то трёх поддельных аккаунтов, которые, возможно, ведутся ботами, и выросли те 55 тыс. учетных записей, которые публиковали критичные сообщения о «деле Беналля».

Таких обвинений было достаточно, чтобы некоторые политики и журналисты, не перепроверив факты, стали распространять эти слухи и фейковую информацию и даже запросили у парламентской комиссии проведение расследования в отношении упомянутых аккаунтов Twitter.

В итоге получается, что идея отказа от шаблонов, которую движение Макрона везде прославляет, на самом деле ему нужна, только лишь если идёт ему самому на пользу. Так, например, ответственный за цифровые технологии в правительстве Макрона Мунир Маджуби посреди скандала вокруг «дела Беналля» и вовсе решил в отпуске отключить Twitter, чтобы его там не беспокоили, пишет автор статьи в Causeur.