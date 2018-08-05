DN: французский «король-солнце» рискует вступить на тёмную тропу авторитаризма

Хотя после победы на выборах президент Франции Эммануэль Макрон и предстал «факелом» либеральной Европы, в последнее время он больше походит на короля Людовика XIV, не беспокоящегося о мнении простых смертных, пишет Dagens Nyheter. В этом контексте, как отмечает газета, предполагаемые попытки Макрона замять «дело Беналля» об избиении охранником президента манифестантов, заставляет задуматься о том, не связывает ли Европа свои надежды с человеком, который в определённый момент может встать на тропу авторитаризма.

Поздним воскресным вечером 7 мая прошлого года Эммануэль Макрон выступил со своей победной речью: он только что нанёс сокрушительное поражение «правой экстремистке» Марин Ле Пен. Молодой французский президент медленно и степенно прошёлся по Двору Наполеона около Лувра под звуки европейского гимна — «Оды к радости» Бетховена, пишет Dagens Nyheter.

Это, по мнению издания, был очень сильный символический момент: в тёмные времена Макрон возложил на себя классическую французскую роль «факела Европы». И сделал он это на фоне музея, переделанного из старого королевского дворца и футуристичных стеклянных пирамид, возведённых при его более царственном предшественнике Франсуа Миттеране.

Таким образом Макрон выставил себя кормчим как французской истории, так и будущего Европы. «Тяжело здесь было не потерять голову», — отмечает издание.

Однако стоит помнить и о том, что Людвиг ван Бетховен написал ещё и «Героическую симфонию». Согласно известной истории он посвятил её Наполеону Бонапарту. Однако когда молодой герой короновал себя императором, Бетховен в ярости и разочаровании вычеркнул его имя из партитуры.

Во вторник Национальное собрание Франции обсудило два вотума недоверия. Один был выдвинут тремя левыми партиями, в то время как второй — правой оппозицией. Формально они были адресованы правительству, однако их реальной целью, по мнению Dagens Nyheter, был сам «властитель» — президент. «И обвинялся он в типичном королевском грехе — высокомерии», — считает газета.

Однако у этих вотумов недоверия нет никаких шансов вылиться во что-то большее. Партия, или, если точнее, «личная машина предвыборной кампании» Эммануэля Макрона вполне может блокировать все подобные инициативы.

«Однако дебаты как внутри, так и за пределами Национального собрания служат предупреждающим сигналом как для самого Макрона, так и для либеральной, позитивно воспринимающей ЕС Европы, которая видит его президентство как оплот против брексистов, националистов и путинистов. Ведь герои могут так легко падать со своих пьедесталов. Или же их могут подтолкнуть», — размышляет Dagens Nyheter.

В одной из своих статей агентство Bloomberg назвало Макрона «королём-солнцем 2.0». Во Франции власть неоднократно брали самоуверенные лидеры, а действующего президента часто сравнивают как с Наполеоном, так и с Шарлем де Голлем. Однако на данный момент наиболее уместным кажется именно сравнение с Людовиком XIV: Макрон создал свой собственный Версаль, двор, где он сияет подобно солнцу и где его не беспокоит мнение обычных смертных.

В то же время вотумы недоверия касались так называемого дела Беналля. Его суть заключается в том, что по имеющимся данным личный охранник Макрона Александр Беналля в спецэкипировке избил человека на первомайской демонстрации. Его уволили, однако Макрона и его «двор» обвиняют в том, что они пытались замять дело. «Подразумевается следующее: Макрон пользуется максимой, что на королевских мушкетёров не распространяются обычные правила», — поясняет издание.

Если расширить контекст, то именно эти исключения из правил являются проблемой президентсва Макрона. «Сколь бы ни симпатична и сколь бы не важна была его роль как защитника прогрессивных идей, не стоит забывать, что своими успехами он обязан поражением традиционной партийной политики. Крайне тревожит то, что либеральная Европа связывает свои надежды с тем же политическим типажом, на котором строится наступление авторитаристов и националистов: с харизматичным сильным лидером», — подводит итог Dagens Nyheter.