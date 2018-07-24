L’Express: дело советника Макрона переросло во Франции в скандал государственного масштаба

Расследование в отношении сотрудника администрации президента спровоцировало скандал государственного масштаба во Франции, передаёт L’Express. «Помощник главы администрации» Эммануэля Макрона, которого обвиняют в избиении протестующих на улицах Парижа, оказался влиятельной фигурой во власти, сообщает издание. Как выяснили журналисты, Александр Беналля, уличённый в многочисленных нарушениях, пользовался безусловным доверием президента республики и был обладателем множества государственных привилегий.

22 июня французская юстиция начала расследование в отношении сотрудника администрации Эммануэля Макрона Александра Беналля. Неделю назад была обнародована видеозапись, на которой видно, как Беналля лично избивает участников антиправительственной акции протеста 1 мая 2018 года.

За прошедшую неделю дело «помощника главы администрации президента», от которого представители Елисейского дворца поспешили дистанцироваться, переросло в «скандал государственного масштаба». Не только потому, что администрация пыталась скрыть действия Беналля от правосудия, но и потому, что, как выяснилось, за скромной должностью помощника скрывались «королевские полномочия» в отношении обеспечения порядка и безопасности в Елисейском дворце. Благодаря доверию президента, Беналля удалось стать «влиятельной фигурой во власти», которая неотступно сопровождала Макрона и его супругу не только во время государственных, но и в ходе семейных мероприятий.

Как оказалось, соратник президента в числе прочего был членом группы, занимавшейся «секретными» делами главы государства. Как признаются источники издания, Беналля, бывший сотрудник службы безопасности Социалистической партии, «гражданское лицо без специального образования», которому внезапно была доверена защита главы государства, «удачно воспользовался» своей близостью к Макрону.

Как выяснило издание, приближённый французского лидера получил от Елисейского дворца множество привилегий, среди которых — разрешение на ношение оружия, служебный автомобиль, совместные тренировки с группой безопасности президента республики, пропуск на заседания Национальной ассамблеи и прочее.

Кроме того, по информации L’Express, для Александра Беналля была выделена квартира в районе набережной Бранли в Париже, в здании Республиканской резиденции, где также проживают самые высокопоставленные сотрудники Елисейского дворца. Как утверждает издание, из государственного бюджета было выделено €180 тыс. на объединение двух квартир и создание «дуплекса» площадью 200 кв.м для нужд Беналля.