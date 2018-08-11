Le Monde: очередной скандал в Елисейском дворце — «правую руку» Макрона обвиняют в коррупции

После недавнего «дела Беналля» администрация Эммануэля Макрона оказалась замешана в очередном политическом скандале, передаёт Le Monde. Главу президентской администрации Алексиса Коллера подозревают в злоупотреблении служебным положением и продвижении интересов собственной семьи во время работы на государственном посту. Как сообщает издание, против «правой руки» Макрона во французскую прокуратуру направлено уже две жалобы.

После «дела Беналля» над администрацией президента Франции Эммануэля Макрона навис ещё один политический скандал, сообщает Le Monde. Независимая ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor обвинила главу администрации Елисейского дворца в злоупотреблении семейными связями на государственном посту.

Как утверждается, в 2010—2012 годах, будучи членом наблюдательного совета города Гавр и работая бок о бок с мэром города Эдуардом Филиппом (ныне — премьер-министром Франции), Колер утвердил ряд контрактов между судоходной компанией MSC и гаврским портом. При этом основателем и директором MSC был родственник Коллера.

Более того, два года спустя, в 2014 году, Коллер попросил разрешения покинуть администрацию и занять пост финансового директора судоходной компании MSC. Как отмечается, вначале в просьбе Коллеру было отказано, однако спустя ещё два года, в 2016 году, он всё же смог занять одну из высших должностей в компании двоюродного дяди.

При этом, как сообщает новостной ресурс Mediapart, благодаря которому о конфликте интересов со стороны Коллера и стало известно, до момента разоблачения «правая рука» Макрона скрывал факт своих родственных связей с руководством судоходной компании.

Как сообщает Le Monde, Anticor направила в Национальную финансовую прокуратуру две жалобы, в которых Коллер обвиняется в «незаконном преследовании собственных интересов», «злоупотреблении служебным положением» и «пассивной коррупции».