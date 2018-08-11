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Le Monde: очередной скандал в Елисейском дворце — «правую руку» Макрона обвиняют в коррупции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После недавнего «дела Беналля» администрация Эммануэля Макрона оказалась замешана в очередном политическом скандале, передаёт Le Monde. Главу президентской администрации Алексиса Коллера подозревают в злоупотреблении служебным положением и продвижении интересов собственной семьи во время работы на государственном посту. Как сообщает издание, против «правой руки» Макрона во французскую прокуратуру направлено уже две жалобы.
Le Monde: очередной скандал в Елисейском дворце — «правую руку» Макрона обвиняют в коррупции
Reuters

После «дела Беналля» над администрацией президента Франции Эммануэля Макрона навис ещё один политический скандал, сообщает Le Monde. Независимая ассоциация по борьбе с коррупцией Anticor обвинила главу администрации Елисейского дворца в злоупотреблении семейными связями на государственном посту.

Как утверждается, в 2010—2012 годах, будучи членом наблюдательного совета города Гавр и работая бок о бок с мэром города Эдуардом Филиппом (ныне — премьер-министром Франции), Колер утвердил ряд контрактов между судоходной компанией MSC и гаврским портом. При этом основателем и директором MSC был родственник Коллера.

Более того, два года спустя, в 2014 году, Коллер попросил разрешения покинуть администрацию и занять пост финансового директора судоходной компании MSC. Как отмечается, вначале в просьбе Коллеру было отказано, однако спустя ещё два года, в 2016 году, он всё же смог занять одну из высших должностей в компании двоюродного дяди.

При этом, как сообщает новостной ресурс Mediapart, благодаря которому о конфликте интересов со стороны Коллера и стало известно, до момента разоблачения «правая рука» Макрона скрывал факт своих родственных связей с руководством судоходной компании.

Как сообщает Le Monde, Anticor направила в Национальную финансовую прокуратуру две жалобы, в которых Коллер обвиняется в «незаконном преследовании собственных интересов», «злоупотреблении служебным положением» и «пассивной коррупции».

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Le Monde Франция Европа
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коррупция правительство скандал Франция Эммануэль Макрон
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