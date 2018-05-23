Le Nouvel Observateur: советник Каддафи подтвердил, что Саркози брал деньги у Ливии

Бывший советник Муаммара Каддафи Башир Салех подтвердил, что Николя Саркози получал деньги от ливийского правительства на финансирование своей предвыборной кампании 2007 года, передаёт Le Nouvel Observateur. Как сообщил бывший высокопоставленный ливийский чиновник, у Муаммара Каддафи имелся специальный бюджет в размере €350 млн для финансирования лиц, которых он хотел поддержать.
Бывший советник Муаммара Каддафи Башир Салех впервые подтвердил, что Николя Саркози всё же получал деньги от ливийского правительства на финансирование своей предвыборной кампании 2007 года, сообщает Le Nouvel Observateur.
Это признание бывший высокопоставленный ливийский чиновник сделал в эфире программы Cash Investigation на французском телеканале France 2. Как отмечается, вначале, отвечая на вопрос ведущей Элиз Люсе, Салех заявил, что «не располагает какой-либо информацией» о возможном финансировании кампании Саркози. Однако в ходе дальнейшего разговора с журналистом Николя Весковаччи он в конце концов подтвердил, что «денежные переводы осуществлялись с помощью бывшего директора ливийской военной разведки Абдаллу Сенусси», посредством определённого «канала» в Министерстве финансов Ливии.
«У Каддафи был выделен специальный бюджет для лиц, которых он хотел поддержать», — признался ливийский функционер, уточнив, что для этих целей были доступны средства в размере €350 млн.
Après des années de silence, Béchir Saleh, l’homme qui murmurait à l’oreille de Kadhafi accepte de recevoir l’équipe de de Cash.#cashinvestigation « Affaire Sarkozy - Kadhafi : soupçons sur des millions », un film de Nicolas Vescovacci ➡️ Demain à 20h55 sur @France2tvpic.twitter.com/dYLDXJ8GhR
Как напоминает издание, в марте в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози было начато расследование по подозрению в «пассивной коррупции», незаконном финансировании предвыборной кампании и сокрытии средств из государственного бюджета Ливии.
Документы, свидетельствующие о финансировании ливийским правительством предвыборной кампании Саркози, были обнаружены информационным ресурсом Mediapart ещё в мае 2012 года. В ноябре 2016 года бизнесмен франко-ливанского происхождения Зияд Такиеддин подтвердил, что он лично перевез €5 млн наличными из Триполи в Париж, чтобы передать их сначала Клоду Геану, а затем Николя Саркози, бывшему в то время министром внутренних дел Франции.
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