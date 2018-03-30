Le Monde: против Саркози открывают новое дело о подкупе судьи

Следователи, работавшие в рамках дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года режимом Каддафи, утверждают, что у них есть доказательства попытки подкупа бывшим президентом Франции одного из судей по другому делу в его отношении, пишет Le Monde. Так, по их словам, Саркози якобы предлагал этому судье государственный пост в Монако в обмен на конфиденциальную информацию.

«Юридические неприятности Николя Саркози всё множатся», — пишет Le Monde о бывшем президенте Франции. Всего несколько дней прошло с тех пор, как было начато расследование финансирования его предвыборной кампании ливийским правительством, как в отношении Саркози открывается новое дело о коррупции, уже в кассационном суде.

Как стало известно изданию, судьи подписали постановление о направлении дела в исправительный суд Парижа, перед которым должны предстать бывший президент, его адвокат, а также судья Жильбер Азибер. Речь идёт об обвинениях в активной коррупции и использовании служебного положения в личных целях.

Следователи, работавшие ещё над делом о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози режимом Каддафи, выяснили, что у него и его адвоката были секретные телефоны, приобретённые на чужие имена. По этим телефонам они якобы обсуждали ещё один судебный процесс о незаконном финансировании избрания Саркози, так называемое дело Бетанкур. И в рамках этого расследования Саркози со своим адвокатом неоднократно упоминали о том, что в кассационном суде у них есть некий преданный им судья, тот самый Жильбер Азибер, который готов предоставить им конфиденциальную информацию в обмен на какой-либо государственный пост в Монако.

Как отмечает издание, «так называемое дело Азибера может показаться априори анекдотичным», но учитывая, что это не единственное столкновение Саркози с юстицией, оно может значительно обострить его отношения с судом. Сам Саркози намерен обжаловать решение об открытии нового дела против него, пишет Le Monde.