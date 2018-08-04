CNN: Facebook и Twitter ответят в сенате США за то, что сообща не боролись с «российскими троллями»

После того как компания Facebook на этой неделе объявила об удалении подозрительных аккаунтов, Twitter обратился к американским сенаторам из комитета по разведке с вопросом, почему у соцсети ушло столько времени на удаление этих страниц, сообщает CNN. В результате в следующем месяце представители обеих компаний предстанут перед комитетом, который будет изучать недостаток координации действий между двумя компаниями по борьбе с «российскими троллями».

Очевидный недостаток координации действий между Facebook и Twitter в отношении создаваемой Россией угрозы станет предметом пристального внимания в следующем месяце, когда перед комитетом по разведке сената США предстанут главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг и генеральный директор Twitter Джек Дорси, пишет CNN со ссылкой на осведомлённый источник в американском конгрессе.

После того как на прошлой неделе акции Facebook упали в цене, компания во вторник получила столь необходимые позитивные отзывы в публичном пространстве, когда объявила об обнаружении и удалении со своей платформы сети подозрительных аккаунтов, которые занимались организацией политических событий в США.

Однако через некоторое время после этой новости от Facebook Twitter обратился к сенаторам из комитета по разведке с вопросом, почему у компании Facebook ушло столько времени на удаление данных аккаунтов, пишет CNN со ссылкой на анонимный источник.

Этот же источник заявил, что американские законодатели, занимающиеся расследованием вредоносного использования «российскими троллями» соцсетей, последние 12 месяцев наблюдали повышение координации действий между компаниями. Однако события этой недели стали поводом для беспокойства, и члены американского конгресса будут изучать вопрос, почему Facebook и Twitter действовали недостаточно скоординированно против российских троллей.

Как поясняется в статье, Twitter заявил американским законодателям, что ещё несколько недель назад обнаружил и идентифицировал на своей платформе аккаунты, связанные с рядом страниц в соцсети Facebook, которые последняя удалила лишь во вторник.

Ещё в июне комитет по разведке сената США опубликовал список удалённых Twitter-аккаунтов, в том числе @blackelevation и @warriors_aztlan. Между тем компания Facebook лишь в этот вторник объявила о том, что удалила страницы «Black Elevation» и «Aztlan Warriors».

Источник, знакомый с расследованием Facebook, заявил CNN, что компания использовала некоторые опубликованные соцсетью Twitter данные вместе с информацией, которую она получила благодаря продолжающемуся сотрудничеству с правоохранительными органами и собственным внутренним данным Facebook.