WSJ: Facebook удалил десятки аккаунтов, уличённых в «агитации и дезинформации Кремля»

Руководство Facebook удалило 32 страницы и аккаунты, из которых исходила «скоординированная политическая агитация и попытки дезинформации» с целью повлиять на промежуточные выборы в США, сообщает The Wall Street Journal. По словам сенаторов, обнаруженные аккаунты представляют собой очередное доказательство «вмешательства Кремля» в американскую политику.

Компания Facebook заявила об обнаружении новой группы аккаунтов, которые принимали участие в «скоординированной политической агитации и попытках дезинформации накануне промежуточных выборов в ноябре», сообщают журналисты The Wall Street Journal Роберт Макмиллан и Дипа Ситараман.

По данным соцсети, с её главного сайта и сайта Instagram были удалены 32 страницы и аккаунты, созданные в промежуток между мартом 2017-го и маем этого года. Эти страницы и аккаунты создали более 9500 публикаций и имели 290 тыс. подписчиков, а также рекламировали 30 мероприятий. Как пишут авторы материала, обнаружение аккаунтов показывает «угрозу продолжающегося вмешательства в американскую политику» накануне промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. «Мы сталкиваемся с изощрёнными и хорошо финансируемыми противниками, в том числе с государствами, которые постоянно развиваются и пытаются совершить новые атаки. Однако мы тоже быстро учимся, развиваемся и вкладываем много средств в безопасность людей», — заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Деятельность обнаруженных аккаунтов представляет собой «очередное доказательство того, что Кремль продолжает использовать такие сайты, как Facebook, чтобы создать раскол и распространить дезинформацию», — заявил американский сенатор-демократ Марк Уорнер. «Я рад видеть, что Facebook предпринимает крайне необходимый шаг к ограничению использования их сайта для иностранных агитационных кампаний», — отметил сенатор-республиканец Ричард Бёрр, возглавляющий сенатскую комиссию по разведке. «Цель этих операций заключается в том, чтобы посеять вражду, недоверие и раскол в попытке подорвать веру общества в наши институты и политическую систему. Русские хотят слабую Америку», — резюмировал политик.