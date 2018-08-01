WSJ: Facebook удалил десятки аккаунтов, уличённых в «агитации и дезинформации Кремля»

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AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
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Учёного из ЦНИИмаш Кудрявцева подозревают в передаче секретных данных одной из стран НАТО
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева обвиняют в государственной измене, так как, по данным следствия, он передал секретные данные в одну из стран НАТО.
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СМИ: Погба провёл переговоры с представителем «Барселоны»
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба провёл переговоры с представителем каталонской «Барселоны».
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Савченко написала письмо Трампу
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросила его помочь в освобождении заключённых в России украинцев.
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Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ему не нужно присваивать звание Героя Украины за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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Источник: сирийские военные попали в засаду боевиков в районе города Думейр
Боевики террористической группировки «Исламское государство»* организовали засаду в районе аэропорта Думейр в провинции Дамаск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.
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Эрдоган заявил, что готов восстановить смертную казнь в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь в стране, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте.
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ФНС арестовала единственный счёт ФК «Анжи»
Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по единственному банковскому счёту клуба.
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В Приморье мужчина застрелил семью из трёх человек
В Приморском крае мужчина застрелил семью из трёх человек, затем покончил с собой, возбуждено уголовное дело.
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«Спартак» объявил заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» опубликовала заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
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В деле о пытках в ярославской колонии появилось четверо новых фигурантов
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Саргунова заявила, что в суд поступили ходатайства об аресте ещё четверых фигурантов уголовного дела о пытках в колонии.
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Василий Березуцкий рассказал, что получил множество предложений о работе тренером
Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что после завершения карьеры футболиста получил множество предложений о работе тренером.
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Родственники жертв пожаров подали иск против властей Греции
Родственники погибших людей в результате пожаров, обрушившихся на восточную Аттику, подали иск против властей Греции.
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Найден похищенный кот Бегемот
Похищенный из московского музея-театра «Булгаковский дом» кот Бегемот был найден у Театра Моссовета.
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УЕФА увеличил срок отстранения экс-футболиста «Манчестер Сити» Насри с шести до 18 месяцев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение увеличить срок дисквалификации французского полузащитника Самира Насри за нарушение антидопинговых правил с шести до 18 месяцев.
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В Германии заявили о росте числа проживающих в стране людей с мигрантскими корнями
Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, увеличилось число проживающих в стране людей с мигрантскими корнями.
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Украинский боец Крылов выступит на турнире UFC в Москве
Чемпион Fight Nights Global в полутяжёлом весе Никита Крылов подписал контракт с UFC и выступит на турнире в Москве.
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Кудрин рассказал о неизбежном сокращении числа российских чиновников благодаря цифровизации
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что цифровизация приведёт к сокращению числа российских чиновников.
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Кадыров призвал наказать убийц журналистов в ЦАР по законам военного времени
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убивших журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева в Центрально-Африканской Республике по законам военного времени.
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Глава посетившей Крым словацкой делегации заявил, что считает полуостров русским
Возглавляющий словацкую делегацию депутат Национального совета Словакии Петер Марчек после посещения Крыма заявил, что считает полуостров русским.
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В Госдуме прокомментировали обвинения Порошенко в адрес России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России в связи с «нанесённым ущербом в Донбассе».
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Москва и Дамаск достигли понимания по принципам возвращения сирийских беженцев домой
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Дамаск готов к выполнению базовых принципов ООН при возвращении сирийских беженцев на родину, достигнуто взаимопонимание с Москвой.
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Продажи квадрицикла Bajaj Qute возобновятся в России осенью
Продажи квадрицикла Bajaj Qute будут возобновлены в России осенью.
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Немецкий агент заявил, что Хёведес приехал в «Локомотив» из-за денег
Немецкий футбольный агент Мустафа Догрю прокомментировал переход защитника «Шальке» Бенедикта Хёведеса в московский «Локомотив».
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Трамп призвал главу Минюста прекратить расследование дела о «российском вмешательстве» в выборы
Президент США Дональд Трамп обратился к главе Минюста США Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование дела о якобы осуществлённом Россией вмешательстве в американские выборы.
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Экс-футболист ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал пенсионную реформу
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который недавно завершил карьеру, прокомментировал повышение пенсионного возраста у мужчин с 60 до 65 лет.
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Посольство призвало россиян соблюдать меры предосторожности при посещении Таджикистана
Посольство России в Таджикистане порекомендовало российским гражданам соблюдать меры предосторожности во время поездок в эту республику. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
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Коллеги несут цветы к Центральному дому журналиста в память о погибших в ЦАР
Коллеги в память о погибших в Центрально-Африканской Республике журналисте Орхане Джемале, режиссёре Александре Расторгуеве и операторе Кирилле Радченко несут цветы к стеле в Центральном доме журналиста.
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Госстат Украины сообщил о росте уровня долга украинцев за коммунальные услуги
Государственная служба статистики (Госстат) Украины рассказала о росте уровня долга украинцев за коммунальные услуги.
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СК выясняет обстоятельства гибели мужчины после падения с небоскрёба в Москве
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины, который сорвался со смотровой площадки небоскрёба «Око» в Москва-Сити.
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Марадона готов потратиться на трансферы брестского «Динамо»
Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне глава правления брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что готов тратить большие деньги на трансферы белорусского клуба.
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В ЛНР сообщили о гибели шести жителей республики в ДТП в Ростовской области
В МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики сообщили, что шесть жителей ЛНР погибли в ДТП в Ростовской области.
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Эксперт прокомментировал крушение пассажирского самолёта в Мексике
Бывший военный лётчик, майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский в беседе с НСН прокомментировал крушение пассажирского самолёта в Мексике.
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В Крыму прокомментировали намерение Порошенко предъявить России иск
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
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В Калининграде ФСБ задержала девять причастных к ИГ вербовщиков
В Калининграде сотрудники регионального УФСБ в ходе спецоперации задержали девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к террористической группировке «Исламское государство»*.
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В «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома», цена которых превышает $2,6 млрд
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал Deutsche Welle, что украинской стороне удалось добиться ареста активов российского «Газпрома», при этом их стоимость «значительно превышает $2,6 млрд», которые компания планирует получить.
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СМИ: МЮ оштрафовал Марсиаля на £180 тысяч
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал французского нападающего Антони Марсиаля за пропуск восьми дней предсезонной подготовки на £180 тыс.
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В Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2018
В Грузии начались масштабные международные военные учения НАТО Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа.
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Сотрудники «Булгаковского дома» написали заявление в полицию о краже кота Бегемота
Сотрудники московского музея-театра «Булгаковский дом» написали заявление в полицию о краже кота Бегемота.
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Полузащитник «Спартака» на правах аренды перешёл в тульский «Арсенал»
Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева до конца нынешнего сезона.
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Лукашенко: Белоруссия диверсифицирует экспорт продовольствия, чтобы «не зависеть от России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна диверсифицирует продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от российского рынка. Об этом информирует БЕЛТА.
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В «Нафтогазе» рассказали о способах остановить «Северный поток — 2»
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в разговоре с Deutsche Welle рассказал о том, что может остановить строительство «Северного потока — 2».
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Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела Савченко
Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
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В Москве похоронили актрису Наталью Кузнецову
Актриса московского Театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова, скончавшаяся в возрасте 55 лет, похоронена на Митинском кладбище.
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Россияне Шубенков и Лысенко номинированы на звание лучшего легкоатлета Европы в июле
Барьерист Сергей Шубенков и прыгун в высоту Данил Лысенко претендуют на звание лучшего легкоатлета Европы по итогам июля.
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Из «Булгаковского дома» похитили кота Бегемота
Неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который проживал в музее-театре «Булгаковский дом».
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Эксперт оценил прогноз австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о прогнозе австралийских учёных о росте смертности от погодных бедствий из-за жары в тропических и субтропических регионах, а также о том, что в случае выполнения требований Парижского соглашения негативные последствия могут быть смягчены.
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В Татарстане предупредили об усилении ветра до 15—20 м/с
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 13:00 до 22:00 в четверг, 2 августа. Об этом сообщает «Реальное время».
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В Госдуме предлагают увековечить память убитых в ЦАР журналистов
Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев готовит запрос в московскую мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки мемориальной доски в память о погибших в ЦАР российских журналистах.
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Шойгу открыл памятник командующему ВДВ Маргелову в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову на севере Москвы, сообщает m24.
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Источник сообщил о падении мойщика окон с 30-го этажа небоскрёба Москва-Сити
В российской столице мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра Москва-Сити. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.