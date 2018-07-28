NBC: НАТО даст отпор «российской дезинформации» с помощью игры в Facebook

Чтобы дать ответ на «информационную войну», которую Россия ведёт против Запада, НАТО представило своё новейшее оружие — игру в Facebook, передаёт NBC News. В рамках игры The News Hero пользователь сможет попробовать себя в роли редактора газеты, который должен отсеивать «фейки». Тем не менее, как отмечает канал, реакция на выпуск игры оказалась сдержанной, а разработчики игры на данный момент не могут с точностью сказать, какой вклад их детище внесло в борьбу с фальшивыми новостями.

Россия ведёт «информационную войну» против Запада, превращая в оружие фейковые новости в соцсетях и пытаясь дестабилизировать своих «противников», включая США, передаёт NBC. Однако на этой неделе НАТО представило своё новейшее оружие на «дезинформационном поле битвы», отмечает сайт американского телеканала.

Исследователи в военном блоке разработали игру в Facebook, которая, как они считают, поможет людям быть более внимательными, когда те делятся новостями в сети. Однако реакция на игру, которая получила название The News Hero («Герой новостей. — ИноТВ), пока что довольно сдержанная: к утру пятницы она получила лишь 50 лайков.

«Время покажет, будет ли она успешна, — заявила Ника Алексеева из Центра по повышению квалификации в области информационного обеспечения НАТО.

Алексеева является автором идеи и осуществляла руководство проектом. На разработку игры команда из восьми человек потратила четыре месяца. Тем не менее Алексеева не смогла навскидку назвать сумму, в которую обошёлся проект.

The News Hero была выпущена только в понедельник, поэтому, по словам главы проекта, у её команды пока нет точных данных о том, оказывает ли она влияние на поведение людей. «Пока ещё рано делать какие-либо выводы, потому что мы ещё мало сделали в плане продвижения игры», — сообщила Алексеева.

Для того чтобы начать играть, пользователю нужно дать согласие на обработку своих публичных данных. Согласно политике конфиденциальности игры, эта информация не будет никому продаваться и будет использоваться лишь для получения данных о том, какой эффект оказывает игра.

После того, как игрок соглашается на эти условия, он оказывается в роли редактора газеты, которому присылают различные истории. Цель игры — отличить реальные новости от фейковых. Пользователи могут воспользоваться советами относительно того, как проверять источники информации и отсеивать сенсационные и фальшивые заголовки вроде «5 мужчин и 3 женщины обвинили Хиллари Клинтон в сексуальных извращениях».

Большая часть таких заголовков, судя по всему, реально появлялись на просторах Facebook. В их число входит, например, сообщение о том, что некая женщина научила свою кошку красть драгоценности у соседей.

Алексеева собирается бороться со всеми видами фейковых новостей, начиная от невинных ошибок до сатиры, поданной как фактическая информация. По её словам, игра НАТО — это «ответ на общий вопрос о распространении дезинформации». «Россия имеет отношение к этой тенденции, однако дезинформацию распространяли и другие игроки», — отметила она.

Ранее по некоторым данным, «российские тролли» создали сотни учётных записей в соцсетях и занимались распространением фейковой политической рекламы, критикующей Хиллари Клинтон.

«Кремль продвигает теории заговора и пользуется дезинформацией для загрязнения информационного пространства, а также способствует расколу внутри общества и подрывает демократические дебаты», — говорилось по этому поводу в докладе Центра анализа европейской политики.

По всей видимости, предполагает канал, The News Hero — это реакция на заявления некоторых критиков, которые считают что реакция Запада на «кибернатиск» была слабой и вялой. В этом контексте Алексеева надеется, что выпустив эту игру, НАТО внесёт свою лепту в общее дело.

«Мы бы очень хотели, чтобы у людей выработался рефлекс: взгляни на заголовок и на формулировки перед тем, как делиться новостью, — подытожила она. — Правда ли это или вымысел»?