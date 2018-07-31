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National Interest: Россия вряд ли оказала реальное влияние на американские выборы 2016 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
До сих пор остаётся сомнительным то, что действия России во время предвыборной гонки в США оказали реальное влияние на исход голосования, пишет в своей статье для The National Interest бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитон. Как отмечает автор, по сравнению с тем, что потратили два основных кандидата на свои предвыборные кампании, деньги, выделенные российской стороной, — это «капля в море».
National Interest: Россия вряд ли оказала реальное влияние на американские выборы 2016 года
Reuters
Маловероятно, что действия Москвы оказали реальное воздействие на президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах и на американскую политику, пишет в своей статье для The National Interest Кристиан Уитон, который при Джордже Буше — младшем и Дональде Трампе был старшим советником в Госдепе США.
 
Всё, что известно об усилиях России повлиять на избирательный процесс 2016 года, выглядит ерундой. Согласно выдвинутым спецпрокурором Робертом Мюллером в феврале этого года обвинениям в отношении предполагаемых российских агентов, их максимальный бюджет по расходам на соцсети составлял всего лишь 73 млн рублей в месяц — на тот момент это $1,25 млн, то есть меньше половины того, что тратил недавний победитель выборов на пост мэра Сан-Франциско.
 
Более того, другие исследователи указывают на то, что Москва также направляла усилия против нынешнего президента США и других, в том числе размещая в социальных сетях посты в поддержку протестов против Трампа, а также в поддержку группы Black Lives Matter.
 
Сама компания Facebook заявила о том, что российские агенты тратили гораздо меньше, чем утверждает расследование Мюллера — не более $100 тыс. Для сравнения, по данным Facebook, только на рекламу в этой соцсети Трамп и Клинтон потратили $81 млн. И в эту сумму не входят расходы третьих сторон. Так, директор по цифровым технологиям предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл заявил, что на один лишь Facebook штаб потратил более $100 млн. Хиллари Клинтон, которая во время предвыборной гонки получала более серьёзную финансовую поддержку, вероятно, израсходовала на эту соцсеть ещё больше.
 
Другими словами, деятельность России в сфере цифровых технологий была «каплей в море». В целом два основных кандидата потратили на президентскую гонку 2016 года $1,5 млрд, кроме того, у обеих политических партий США, скорее всего, было гораздо больше возможностей повлиять на ключевых избирателей, говорится в статье.
 
Автор также сравнивает, какие суммы тратил Советский Союз на «идейную войну» с США и сколько теперь расходует Москва на подобные цели. Так, в 1982 году, по оценкам одного из тогдашних руководителей ЦРУ, СССР выделял $3—4 млрд — с учётом инфляции сейчас эта сумма составила бы $8—10 млрд — на «советские активные меры», которые включали в себя «промосковское» новостное вещание и финансирование западных сторонников мира, выступавших против развёртывания американских ядерных вооружений в Европе.
 
Сегодня же бюджет российского флагманского канала RT, вещающего на весь мир, составляет $190 млн, пишет Уитон со ссылкой на доклад директора Нацразведки США. У их американских коллег после окончания холодной войны дела обстояли куда лучше, особенно у нацеленных на Россию новостных служб, подчёркивает Уитон. Так, у финансируемого американским правительством Radio Free Europe* бюджет в этом году составил $100 млн. В прошлом году эта радиовещательная организация даже запустила свой новостной телеканал «Настоящее время»**.
 
Кроме того, американское правительство в этом году выделило $14 млн на различные евразийские службы. Также в 2018-м «дядя Сэм» выделит $170 млн Национальному фонду в поддержку демократии***. В отчёте этой организации за 2017 год указывается, что она потратила $6,4 млн на более чем 90 программ по оказанию влияния на политическую и информационную атмосферу России.
 
«Разумеется, нет никакого морального равенства между политическими и военными действиями Москвы и нашей страны. Наши информационные операции сосредоточены вокруг суррогатного новостного вещания и делают акцент на правде. Москва в своих усилиях не стесняется идти на обман», — пишет автор.
 
Кроме того, усилия США по созданию политических партий сконцентрированы на поддержке либералов, между тем Россия финансирует в основном тех, кто проявляет к ней лояльность.
 
«Как итог, всё ещё вызывает сомнения то, что действия Москвы оказали реальное влияние на выборы 2016 года и на нашу политику. Прогрессивисты хотят думать иначе, но они лишь обманывают себя и не могут усвоить уроки 2016 года, которые им нужно выучить, если они надеются вновь прийти к власти», — подытоживает Кристиан Уитон. 
 
* Radio Free Europe / Radio Liberty — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
 
** Телеканал «Настоящее Время» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
 
*** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

 

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