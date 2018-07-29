Сын Рейгана: сторонники Трампа выбрали бы президентом США Путина — лишь бы не демократ

Сторонники американского лидера Дональда Трампа «страдают психическим расстройством, не дружат с реальностью» и настолько ненавидят демократов, что на президентских выборах скорее бы отдали предпочтение Владимиру Путину, нежели кандидатам от Демократической партии США. В этом убеждён сын экс-главы Белого дома Рональда Рейгана Рон Рейган, сообщает Huffington Post.
Сторонники главы Белого дома Дональда Трампа настолько ненавидят демократов, что на президентских выборах скорее бы отдали предпочтение Владимиру Путину, нежели кандидатам от Демократической партии США. Об этом заявил сын бывшего президента Соединённых Штатов Рональда Рейгана Рон Рейган, сообщает Huffington Post.
«Они элементарно не дружат с реальностью. Главное для них это то, что Трамп, по всей видимости, ненавидит тех же людей, что и они», — отметил Рейган.
«Это настоящее психическое расстройство, своего рода синдром Трампа», — добавил сын бывшего главы Белого дома.
При этом, по словам Рейгана, им нравятся люди, которые нравятся Дональду Трампу. В результате популярность президента Российской Федерации Владимира Путина растёт в Соединённых Штатах, подчеркнул сын бывшего американского лидера.
«Если бы решение было за сторонниками Трампа, они бы избрали Владимира Путина президентом Соединённых Штатов вместо едва ли ни любого члена Демократической партии США», — убеждён Рейган.
«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — констатировал сын экс-главы Белого дома.
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