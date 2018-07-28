Hill: неизвестные поместили портрет Путина вместо портрета Трампа в Капитолии штата Колорадо

Неизвестные поместили портрет президента России Владимира Путина в Капитолии штата Колорадо на место, отведённое для портрета американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Hill. Издание отмечает, что сейчас место, предназначенное для портрета Трампа, пустует в силу отсутствия пожертвований на данные цели жителей штата.

В четверг неизвестные поместили портрет президента России Владимира Путина в Капитолии штата Колорадо на место, отведённое для портрета американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Американская газета отмечает, что портрет Путина находился на специально отведённой для портрета президента США подставке на стене Капитолия до того, как был снят экскурсоводом. Однако ещё до того, как портрет с подставки убрали, сенатор от штата Колорадо Стивен Фенберг успел поделиться соответствующей фотографией на своей страничке в Twitter.

The Hill сообщает, что сейчас место, предназначенное для портрета Трампа, пустует в силу отсутствия пожертвований жителей штата. Отмечается, что сбором средств на приобретение и размещение в Капитолии города Денвер портрета действующего президента США занимается специальная группа, которой не удалось привлечь даже малую часть пожертвований из необходимых $10 тыс.

При этом обычно группе удаётся собрать необходимые средства примерно за четыре месяца нахождения президента у власти.