Wall Street Journal: внутренняя «слабость» Европы опаснее, чем Путин

Россия в целом до сих пор «символизирует отсталость и коррупцию», поэтому любые действия Путина не помогут ей превзойти НАТО или добиться распада Евросоюза, пишет The Wall Street Journal. Кризис на Западе возник по большей части «из-за слабости Европы», говорится в статье. Механизм ЕС из-за внутренних разногласий работает с трудом, и именно это способствует «самоутверждению авторитарных лидеров» на европейских окраинах», предупреждает автор.

Сегодня слишком много говорят о Владимире Путине, но гораздо меньше — об «истинных силах, меняющих мир», отмечает The Wall Street Journal. Действительно, президент России «проявил себя прекрасным тактиком», а также является «безжалостным врагом власти США и согласованности действий Европы», говорится в статье. Однако Россия в целом «по-прежнему символизирует отсталость и коррупцию», поэтому играет «второстепенную роль» на международной арене — главная опасность для Евросоюза кроется во внутренних разногласиях, которые не позволяют ему эффективно реагировать на действия России, предупреждает автор.

В условиях сокращения численности населения и в основном «неблагоприятной» геополитической ситуации Российская Федерация до сих пор представляет собой лишь «тень» своего предшественника СССР, а её ВВП составляет менее 10% от аналогичных показателей США или Евросоюза, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на имеющееся у неё ядерное оружие, «дезинформационные кампании и финансовую помощь популистским партиям», Россия по-прежнему не в состоянии «нейтрализовать демократическую революцию, начавшуюся после 1990 года», превзойти НАТО или добиться распада Евросоюза, подчёркивается в статье.

«Запад переживает кризис не из-за силы России, а из-за слабости Европы», — поясняет автор. По его мнению, проблемы ЕС связаны с тем, что Франция «безрассудно представляла себе, что евро сдержит рост Германии», вновь объединившейся после окончания холодной войны. Однако в реальности это привело к беспрецедентному экономическому росту Германии и вбило клин между «погрязшими в долгах» странами на юге Европы и их кредиторами на севере, пишет The Wall Street Journal.

«Миграционная политика» Европы вообще представляет собой «гуманитарную и политическую катастрофу», отмечается в статье: «Из-за безответственного подхода Берлина к вопросам безопасности самая важная европейская держава стала геополитическим карликом, самодовольно читающим лицемерные нотации, пока другие формируют мир». Византийского типа государственный механизм Евросоюза при этом работает с трудом и сбавляет обороты. А «слабость Европы» создаёт «благоприятные возможности» для самоутверждения таких «авторитарных лидеров в странах на европейских окраинах», как Путин и Эрдоган, полагает The Wall Street Journal.

Пока ещё не все осознают, что «несостоятельность» Евросоюза связана с неспособностью стран Центральной и Восточной Европы стать частью процветающего Запада и обеспечить нормальные условия жизни всем своим гражданам, говорится в статье. Между тем это чревато серьёзными последствиями. Десять стран мира, население которых сокращается самыми быстрыми темпами, находятся в Восточной Европе: Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия и Украина. И по прогнозам экспертов, население этих стран сократится к 2050 году по меньшей мере на 15%, предупреждает The Wall Street Journal.

«Для предприимчивых и мобильных есть хорошие новости: от трёх до пяти миллионов румын живут и работают в других странах ЕС, пользуясь возможностями, которых они не смогли найти дома. Но для тех, кто не может или не хочет двигаться дальше, жизнь может оказаться трудной. Почти через 30 лет после краха коммунизма более четверти румын живут менее чем на пять с половиной долларов в день. Менее половины домохозяйств в Румынии имеют подключение к интернету, и только у 52% румынских семей есть компьютер», — сообщается в статье.

Такие европейские страны, как Румыния и Болгария, отличаются «исключительной бедностью»: уровень жизни там ниже, чем в Турции. И хотя в других странах условия немного лучше, однако разрыв между процветающими европейскими странами (например, такими как Германия) и «посткоммунистическими» государствами (такими как Польша) по-прежнему огромен, подчёркивается в статье: «Заработки поляков в среднем составляют лишь треть от заработков немцев. Сельские районы на востоке Польши ещё беднее». А условия жизни в бывших советских республиках, таких как Армения, Белоруссия, Грузия и Украина, ещё хуже, пишет The Wall Street Journal: «Повсюду наблюдается разгул коррупции, и слабые государственные институты не в состоянии остановить её».

На фоне этой суровой реальности наблюдается всё меньше высокомерия, из-за которого многие на Западе уверовали, что в Европе уже создан «постисторический рай», отмечается в статье. И постепенно вырисовывается «более ясная, хотя и более мрачная картина» с осознанием того, что «ассимиляция» отдельных регионов Центральной и Восточной Европы с Западом вовсе не будет плавной и безболезненной.

Если избиратели в этих странах окончательно разуверятся в том, что западные идеи и институты смогут как-то улучшить их жизнь, то и политический разрыв между Восточной и Западной Европой лишь увеличится. И эта слабость Европы сыграет на руку Путину, предупреждает автор: «Когда Евросоюз больше озабочен внутренними разногласиями, у него меньше возможностей эффективно реагировать на действия России. Из-за слабости Европы у Путина появилась возможность распространять российское влияние, поддерживая популистские партии во всех странах Евросоюза, и укреплять отношения с такими лидерами, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».

Однако даже в эпоху Трампа Москва ещё «слишком слаба, слишком бедна, слишком реакционна и слишком далека, чтобы формировать европейскую политику», говорится в статье: «Времена, когда российские правители, такие как Екатерина Великая и Александр I, могли управлять событиями по всему континенту, ушли навсегда». Распад СССР и объединение Германии привели к тому, что теперь важнейшими отношениями в «трансатлантическом мире» являются отношения между Вашингтоном и Берлином, пишет The Wall Street Journal.

По мнению автора, президент США Дональд Трамп абсолютно прав, когда заявляет, что значительная часть трансатлантических отношений требует переосмысления, что Евросоюз вверг себя в политический кризис, а Германия «просит слишком много и предлагает слишком мало». Трамп прав и в том, что политика Евросоюза, его «ошибки и иллюзии» фактически укрепляют позиции Путина.

Однако если американский лидер всерьёз считает, что путинская Россия может стать ключевым элементом новой американской стратегии безопасности, то он «переоценивает возможности России, неверно истолковывает цели Путина и недооценивает значение трансатлантического альянса», говорится в статье. Москва играет здесь лишь «второстепенную роль», а самое главное, что должен сделать Трамп, чтобы защитить процветание и безопасность США, — это заключить сделку с Берлином, подчёркивает The Wall Street Journal.