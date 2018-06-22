Nacja: сегодня нас «оккупируют» не русские, а разжигающие ненависть СМИ

Западные союзники после освобождения от нацизма Германии и Японии построили там военные базы и сохраняют своё присутствие до сих пор. Точно так же пытался поступить с Хорватией в своё время и Наполеон под предлогом, что необходимо спасать её от «русской оккупации», однако некоторые продолжают обвинять русских до сих пор, пишет Nacja. В то время как на самом деле всех сейчас «оккупировали» СМИ, которые годами разжигают ненависть к русским, словенцам, сербам, мусульманам, немцам, англичанам и так далее, подчёркивается в статье.