Politico: вот новый разворот — Трамп подобрел к ЕС и явил свою жёсткость России

Всего за 11 дней президент США Дональд Трамп перестал называть Европейский союз «противником» и ставить под сомнение выводы своего разведывательного сообщества. Теперь он заключает торговые соглашения с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и договаривается о встрече со своими старшими советниками для обсуждения того, как обезопасить выборы от иностранного вмешательства, пишет Politico. Всё это, как отмечает издание, свидетельствует о непредсказуемости Трампа на мировой сцене.

Всего за 11 дней президент США Дональд Трамп перестал называть Европейский союз «противником» и ставить под сомнение выводы своего разведывательного сообщества и начал «водить дружбу» с высокопоставленным европейский чиновником и договариваться о встрече со своими старшими советниками для обсуждения того, как обезопасить выборы от иностранного вмешательства, пишет Politico.

Эта резкая перемена тона Трампа свидетельствует о растущем давлении на президента со стороны его коллег по партии, направленное на то, чтобы ужесточить его позицию против России и ограничить последствия обострения мировых торговых войн.

Мало кто из приближенных к президенту США считает, что он сильно изменился. Многие ожидают, что президент продолжит «набрасываться на давних союзников США и ухаживать за президентом России Владимиром Путиным», когда у него будет возможность. Тем не менее заявления Трампа о торговле и России после недели хаоса были восприняты достаточно серьёзно.

Встреча Трампа с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Розовом саду Белого дома была совсем не похожа на саммит НАТО в Брюсселе, на котором президент неоднократно критиковал европейских лидеров. И это, как отмечает Politico, ещё один пример непредсказуемости Трампа на мировой сцене.

«Мы хотим и дальше укреплять эти великолепные отношения во благо всех американских и европейских граждан», — отметил Трамп.

Он также заявил, что США приостановят свои планы по введению новых пошлин против Европейского союза и будут работать над устранением существующих разногласий по поводу торговли в попытке избежать полномасштабной торговой войны. Заявления Трампа ослабили напряжение между США и Европой и привели к резкому росту цен на акции.

Ни представители ЕС, ни Белый дом не предоставили подробностей о достигнутом соглашении. В значительной степени это, «по-видимому, символическая сделка», считает издание.

Предварительное соглашение, которое было достигнуто с целью предотвращения обострения торговой войны, а не с целью прекращения существующих пошлин, знаменует собой «крупную победу для ЕС».

Администрация Трампа также, похоже, пытается занять более жёсткую позицию в отношении России. Ранее сообщалось, что Трамп планирует возглавить заседание Совета национальной безопасности на этой неделе, чтобы обсудить, как обезопасить выборы от иностранного вмешательства. Ожидается, что на встрече будут подробно обсуждены попытки России вмешаться в промежуточные выборы, утверждает Politico.

Госсекретарь Майк Помпео между тем призвал Россию «прекратить аннексию Крыма». Белый дом также объявил, что запланированная вторая встреча Путина и Трампа будет отложена до 2019 года. Решение отложить саммит ослабит политическую реакцию, которая возникла бы после «очередного сговора между мировыми лидерами». Но этот шаг, скорее всего, не входит в какую-то грандиозную стратегию, нацеленную на то, чтобы держать Трампа подальше от Путина. Кремль, как сообщается, «неохотно принял это приглашение».

Советники Трампа расходятся во мнении насчёт долгосрочных политических последствий высказываний президента США о России. С одной стороны, многие признали, что прошлая неделя стала худшей за всё то время, что Трамп находится в Белом доме.

С другой стороны, те, кто близок к президенту, считают, что из российского скандала можно извлечь политические возможности. Некоторые советники Трампа считают, что постоянная критика Трампа в адрес расследования Роберта Мюллера и слежка ФБР за Картером Пейджем могут принести выгоду, сообщает Politico.