За «неуместные вопросы» Трампу Белый дом не пустил корреспондента CNN на пресс-конференцию
Белый дом подвергся жёсткой критике за то, что в среду не пустил корреспондента CNN на открытую пресс-конференцию, после того как ранее в тот же день она попыталась задать президенту Трампу несколько вопросов.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN: Майкл Коэн вас предал, господин президент?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Спасибо большое.
Всем спасибо.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ: Господин президент, Майкл Коэн предал вас?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Всем спасибо.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ: Господин президент, вы не обеспокоены относительно того, что Коэн может рассказать прокурорам? Вас не заботит, что на других записях, господин президент?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Всем спасибо, проходим.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ: Почему Владимир Путин не принял ваше приглашение? Господин президент…
ДОНАЛЬД ТРАМП: Пойдёмте, всё закончилось.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ: Господин президент, почему Владимир Путин не принял ваше приглашение?
ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы закончили, спасибо.
По словам корреспондента CNN Кейтлин Коллинз, Белый дом заявил ей, что её вопросы были «неуместны» и что сама она кричала и отказывалась уходить. В среду вечером Коллинз рассказала о своей работе журналиста президентского пула.
КЕЙТЛЕН КОЛЛИНЗ: На подобные мероприятия обычно допускается лишь маленькая группа журналистов, потому что Овальный кабинет — помещение небольшое. Так что там я представляла всех журналистов, задавать вопросы президенту — моя обязанность. Разумеется, у него есть право не отвечать на эти вопросы. Но на самом деле президент довольно-таки часто на них отвечает — и за эти полтора года, что он находится на своём посту, в новости множество раз попадали его комментарии на таких вот протокольных фотосессиях, как мы их называем здесь, в Белом доме, на которых, как я сегодня, присутствуют и корреспонденты и задают вопросы.
Иногда президент отвечает — иногда нет. Как нам показалось, сегодня как раз тот день, когда президент просто не будет отвечать на наши вопросы, но потом всё вылилось во что-то новое: Белый дом попытался ограничить число вопросов, которые мы задаём президенту при встрече.
Ассоциация корреспондентов при Белом доме обнародовала достаточно резкое заявление. В одной из его частей говорится: «Мы решительно осуждаем ошибочное и неадекватное решение Белого дома не допустить сегодня одного из членов нашей ассоциации на открытую пресс-конференцию за то, что она задавала вопросы, которые им не понравились. Подобные меры неуместны, неправильны и неубедительны. Это недопустимо».
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