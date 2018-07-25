Newsmax: американскую демократию подрывает не RT, а жульничество политиков

Американские спецслужбы утверждают, что Россия причастна к взлому серверов Демократической партии. При этом в своём докладе они уделили больше внимания деятельности телеканала RT, но не обратили внимания на то, что утёкшие в сеть письма и документы партии Клинтон подрывают основы демократии США. Как пишет портал Newsmax, американцам стоит задуматься, что же больше подрывает демократию: жульничество в ходе выборов кандидата от партии или разоблачение этого жульничества?

В сентябре 2015 года ФБР несколько раз предупредило национальный комитет Демократической партии (НКДП) о взломе внутренней сети. Прошло восемь месяцев, однако демократы так ничего и не предприняли, и вот в апреле 2016 года грянул гром. Как пишет Newsmax, вся страна удивилась, когда НКДП отказал ФБР в доступе к серверам. С одной стороны, демократы не хотели подпускать ФБР к серверам, но с другой — они не могли не продемонстрировать решимости защитить себя от хакеров, поэтому сейчас у них большая и замечательная киберстена для защиты от хакеров на выборах 2020 года.

В настоящий момент НКДП располагает штатом из 35 IT-специалистов, установивших для всех сотрудников комитета супержёсткий режим безопасности в духе фильмов о Борне: сначала все прошли спецкурс по безопасности данных, затем испытание с помощью платформы Wombat, которая имитировала фишинговую атаку, затем всех перевели на защищённый мессенджер Signal, двухфакторную аутентификацию и программу генерации паролей, которая создаёт уникальный ключ для каждого нового ресурса.

Теперь, если, к примеру, один из политиков захочет опередить другого в битве за право стать кандидатом в президенты от демократов и боссы партии забронируют 500 суперделегатов ещё за полгода до праймериз, вся корреспонденция и документация по этой многоходовой комбинации никогда не попадутся на глаза избирателям. Или если кто-то захочет украсть миллионы долларов у доверчивых рядовых демократов на местных выборах и тем самым выбить оппонента из гонки, как сделала Хиллари Клинтон, избиратели никогда не увидят ни переписку, ни документы.

Также демократы полностью пересмотрели процедуры отбора сотрудников: подручные должны проявлять безукоризненную лояльность, поскольку партии в будущем меньше всего нужны «крысы»-правдолюбы вроде Эдварда Сноудена.

«Помните: даже если Эквадор отрежет Джулиану Ассанжу доступ в интернет, его команда продолжит выкладывать на суд мировой общественности гигабайты компромата. Именно поэтому так приятно осознавать, что сотрудники НКДП решительно защитят нашу демократию от диверсий, то есть будут спокойно молчать в тряпочку, когда их боссы провернут очередную махинацию с кандидатурами, как это было в 2016 году», — пишет автор статьи.

Как продолжает издание, многие другие страны в течение десятилетий держали очень внушительный штат агентов разведки и разными способами, как скрытно, так и открыто, вмешивались в руководство другими государствами. Эти операции чаще всего проводятся ради очевидных геополитических мотивов, в случае США обычно речь идёт отнюдь не о продвижении демократических ценностей. Никто не запускал свои руки в политические процессы в России так глубоко, как Билл и Хиллари Клинтон. Перед президентскими выборами 1996 года рейтинг Бориса Ельцина упал практически до нуля, но проигрыш в планы Клинтона не входил. Он нанял гуру Дика Морриса, который всё просчитал и провёл кампанию по опробованным в Америке схемам, что, скорее всего, и сыграло решающую роль в победе Ельцина.

«Ну хорошо, мы уже поняли, что спецслужбы супердержав считают в порядке вещей совать нос в предвыборные дела, и доклад разведсообщества от 6 января 2017 года указывает на то, что США были в курсе взлома сетей российской разведкой. Однако после краткого перечисления основных положений на описание скрытых российских мероприятий отводится всего три страницы в отличие от публичной деятельности RT, которой уделено целых девять страниц», — продолжает автор материала.

В своём докладе спецслужбы США посвятили девять страниц критике RT в адрес американской политической системы, включая следующие аспекты: негативные последствия фрекинга для здоровья; заявления представителей движения «Захвати Уолл-стрит» о том, что американская политическая система подчинена корпорациям; нарушения гражданских свобод в рамках наблюдения за американцами, которые осуществляют власти; недостатки американской двухпартийной системы; неоправданное применение силы со стороны полиции; использование беспилотников и прочее. Всё это, по мнению автора статьи, похоже на обычный выпуск передачи телеканала MSNBC, поэтому неудивительно, что RT защищается от подобных критических замечаний в свой адрес, ссылаясь на свободу слова.

Но не стоит также отбрасывать и вариант, что электронные письма и документы передал порталам DCLeaks и WikiLeaks кто-то из самого национального комитета Демократической партии. Весомым аргументом в поддержку этой версии стал доклад от 24 июля 2017 года, подготовленный представителями организации бывших сотрудников разведки (VIPS), в которую тоже входят специалисты из ЦРУ, ФБР и АНБ, хотя и бывшие. В своём анализе бывшие сотрудники разведки отметили ряд упущений в докладе американского разведсообщества. В докладе чётко указано: «Своими выводами мы не преследовали цель создать впечатление, что у нас имеются доказательства, подтверждающие то или иное предположение как факт».

Эдвард Сноуден не раз повторял, что если бы электронные письма и документы НКДП слили россияне, доказательства было бы легко получить благодаря программе АНБ XKeyscore, которая обнаружила бы любую утечку информации за пределы страны.

В начале материала автор статьи написал, что НКДП наотрез отказался предоставить ФБР доступ к своим серверам в рамках расследования. И что удивительно, ФБР приняло нехарактерное решение не настаивать и согласилось с выводами подрядчика НКДП Дмитрия Альперовича, известного своими антироссийскими взглядами. Но согласно проведённому бывшими сотрудниками разведслужб анализу, электронные письма и документы демократов не могли быть переданы напрямую из России через интернет. Их загрузили на флешку, причём это произошло в США. Члены VIPS считают, что, когда в июне 2016 года кто-то из своих передал электронные письма и документы НКДП DCLeaks и WikiLeaks, Альперович «наспех состряпал» киберприкрытие, выставив ненавистных ему русских виноватыми, а ФБР купилось на эту сказку.

«Да, версия VIPS и правда напоминает конспирологическую чушь, но у членов этой организации очень хорошая профессиональная репутация. Кроме того, с трудом верится, что ФБР могло вот так взять и отказаться от своего требования получить доступ к серверам НКДП и согласиться с Альперовичем, а АНБ не предоставило доказательств причастности России, которые должны были быть в их системе. Расплывчатые формулировки доклада американских спецслужб, оговорки, отсутствие неопровержимых доказательств тайной деятельности России, многословные описания эфиров RT и квазиотстранённая позиция АНБ — всё это вызывает серьёзные вопросы», — пишет Newsmax.

Как заключает автор статьи, американская демократия не без изъяна, среди основных её проблем — высокая стоимость рекламных кампаний во время выборов и, как следствие, сильная зависимость кандидатов от влиятельных лоббистов, которые предоставляют весьма серьёзное финансирование. Утверждение о том, что распространение каналом RT утёкших в интернет писем и документов Демократической партии подрывает основы демократии США, абсурдно и заставляет вспомнить произведения Джорджа Оруэлла. В критике может быть и разумное зерно, поэтому вместо того, чтобы гневно обрушиваться на изобличителей, нужно быть благодарным за то, что кто-то решает пролить свет на противозаконные действия.

«Мы должны задать себе один простой вопрос — вопрос, который можно задать любому избирателю в США. Что подрывает нашу демократию: а) жульничество в ходе выборов кандидата от партии; б) разоблачение этого жульничества? Ответ на этот вопрос тоже весьма прост, не правда ли?» — подводит итог автор издания.